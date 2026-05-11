Posturas enfrentadas en el Concejo local por la Boleta Única de Papel en la Provincia

El Concejo Deliberante local aprobó -por mayoría- un proyecto de resolución para solicitar a la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires y a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires el pronto tratamiento y aprobación de los proyectos vinculados a la implementación de la Boleta Única de Papel para elecciones provinciales y municipales.

La iniciativa fue presentada por el bloque La Libertad Avanza y expuso argumentos a favor de la modernización del sistema electoral, la transparencia, la reducción de costos y la simplificación del acto de votación.

Durante el debate, la concejala Rosana Cabarcos (LLA) defendió el proyecto y afirmó que la Boleta Única de Papel “significa más transparencia, igualdad y menor gasto político”. Señaló además que el sistema “garantiza que todas las fuerzas estén en la boleta, evita el robo o el faltante y le da también al vecino la libertad de elegir con claridad”.

La edil sostuvo que la propuesta permitiría reducir costos de impresión, modernizar el sistema electoral y agilizar el recuento de votos. También remarcó que la iniciativa contó con impulso de sectores de la Unión Cívica Radical.

Desde el bloque de Fuerza Patria, el concejal Gustavo Brusa explicó las razones del rechazo de su bancada. Fundamentó la postura en que “más de 40 años” de elecciones con el sistema actual no registraron “denuncias serias de fraude” y cuestionó el argumento económico presentado por los impulsores de la iniciativa.

Brusa aseguró que, por la cantidad de listas y candidatos en la provincia, la boleta tendría grandes dimensiones y un costo superior al sistema tradicional. Según indicó, la impresión podría alcanzar los “3.600 millones de pesos”, mientras que las boletas partidarias tendrían un costo considerablemente menor.

Brusa también expresó que existen otras prioridades tanto en la provincia como en el país. En ese sentido, mencionó la situación de IOMA y cuestionó el contexto económico actual.

Por su parte, el presidente del bloque radical, Casiano Gutiérrez, argumentó el acompañamiento de su bloque al proyecto y sostuvo que la fuerza política “desde siempre” mantuvo una postura reformista. Indicó que la experiencia reciente con Boleta Única de Papel en elecciones nacionales dentro de la provincia mostró aspectos positivos.

Afirmó que el sistema “mejora la calidad democrática” y consideró que la provincia debe avanzar en esa dirección. Además, propuso modificar el artículo primero de la resolución para incluir a todos los proyectos legislativos sobre Boleta Única de Papel presentados en la Legislatura bonaerense, sin limitar el respaldo a una sola iniciativa.

Finalmente, Cabarcos aceptó las modificaciones planteadas durante la sesión y el cuerpo avanzó con la votación. El proyecto resultó aprobado por siete votos a favor y cinco en contra. (11-05-26).