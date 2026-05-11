Reclamo vecinal en Aparicio: avalan la reconstrucción de reductores de velocidad

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto de resolución para solicitar al Departamento Ejecutivo la reconstrucción de los reductores de velocidad en las arterias principales de la localidad de Aparicio que hayan sido removidos o deteriorados.

La iniciativa fue presentada por el bloque Fuerza Patria y la encargada de fundamentarla fue la concejala Manuela Alonso. Durante su exposición, señaló que el objetivo es “cuidar y preservar a los peatones y a los ciclistas que allí conviven” y convocar a la comunidad a respetar los límites de velocidad establecidos.

Alonso indicó que existe preocupación entre los vecinos por la circulación de vehículos a altas velocidades, especialmente camionetas y otros rodados vinculados a tareas rurales. “Sabemos que por allí hay niños jugando, que andan en bicicleta”, expresó.

Por el bloque de La Libertad Avanza, la concejala Rosana Cabarcos manifestó el acompañamiento al proyecto. Señaló que durante una visita realizada la semana anterior a Aparicio, el pedido por los reductores de velocidad fue “el común denominador” entre los vecinos. También remarcó que en el lugar funciona el CPT y afirmó que los vehículos transitan “a una velocidad muy alta”.

Cabarcos sostuvo además que la señalización ya existe, por lo que consideró que “solamente habría que realizar el lomo de burro o lo que fuere”.

Desde el bloque UCR, Santiago Sola también adelantó el acompañamiento de su espacio. Definió a Aparicio como “una comunidad y una localidad muy chica” y afirmó que no había motivos para rechazar la iniciativa.

Sola consideró que los vecinos y productores rurales también deben colaborar con el respeto a las velocidades permitidas. Además, describió la circulación en la arteria principal de la localidad y mencionó que el tránsito a alta velocidad provoca inconvenientes por la tierra en las viviendas.

También sostuvo que el deterioro de los reductores no se produjo por la maquinaria vial sino “por la maquinaria agrícola, seguramente”. También indicó que mantuvieron una charla con el director del área correspondiente y aseguró que “los van a reacomodar y con poquito se puede solucionar”. (11-05-26).