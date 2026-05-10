Monte Hermoso: impulsarán la reducción de tasas para los comercios afectados por el temporal y declaración de emergencia costera

El concejal de Monte Hermoso, Brian Ollearo, informó sobre la serie de proyectos que serán presentados este mismo lunes desde los bloques de la oposición en el Concejo Deliberante a raíz de los daños ocasionados por la reciente sudestada que afectó distintos sectores de la ciudad y particularmente la zona costera.

Entre las propuestas más relevantes se encuentra un proyecto de alivio fiscal excepcional destinado a paradores y emprendimientos privados que sufrieron importantes pérdidas materiales producto del temporal, además de iniciativas vinculadas a la declaración de emergencia y distintas acciones orientadas a la recuperación urbana y costera.

Según explicó Ollearo, las medidas apuntan tanto a acompañar a los sectores afectados como a abrir una discusión de fondo sobre planificación territorial, infraestructura y adaptación frente a fenómenos climáticos extremos.

“Hace tiempo venimos planteando en distintos medios la necesidad de pensar el desarrollo urbano en equilibrio con el entorno natural. Monte Hermoso y Sauce Grande tienen un ecosistema costero sensible y cualquier proceso de crecimiento debe contemplar seriamente el impacto ambiental y la protección de nuestros recursos naturales”, expresó.

El concejal destacó además que los proyectos fueron trabajados de manera conjunta entre distintos espacios opositores con el objetivo de construir respuestas concretas frente a la situación generada por la tormenta.

“Frente a episodios de esta magnitud tenemos que saldar diferencias y resolver entre todos los mejor para Monte Hermoso. Tenemos la responsabilidad de trabajar articuladamente entre municipio, provincia, nación, instituciones y sector privado para reparar el daño causado y generar herramientas que ayuden a prevenir futuras situaciones similares”, sostuvo.

Desde la oposición señalaron que la intención es avanzar en medidas excepcionales y razonables que permitan acompañar la recuperación de los sectores afectados mientras se impulsa una mirada más integral sobre el desarrollo urbano, la infraestructura costera y la preparación frente a eventos climáticos extremos. (10-05-26).