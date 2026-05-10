El Instituto Colegio San José emplazará una ermita de San Francisco en el Parque de la Democracia

El Concejo Deliberante aprobó un proyecto de ordenanza que autoriza al Instituto Colegio San José a emplazar una ermita de San Francisco en el Parque de la Democracia de nuestra ciudad.

En los considerandos del proyecto se indicó que la intención de la institución educativa es realizar un homenaje en el año jubilar de San Francisco, en el marco de los 800 años de su tránsito.

Durante la lectura del expediente, se recordó que en 1926 un grupo de hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción llegó a la Argentina provenientes de Alemania con el objetivo de iniciar su misión evangelizadora en el país. Primero se instalaron en Cenitati, Corrientes, y cinco años más tarde eligieron a Coronel Dorrego para comenzar la función educativa, con el carisma franciscano como uno de los pilares de su enseñanza.

El proyecto estableció que la obra se realizará con fondos propios del Instituto Colegio San José en el sector donde ya se encuentran las ermitas de San Cayetano y San Ceferino. La institución consideró oportuno incorporar esta nueva alternativa al recorrido que realiza la comunidad por el parque, con referencia a la obra y los valores de humildad, sencillez y alegría de San Francisco.

La obra se ubicará en el espacio que disponga el Departamento Ejecutivo dentro del sector donde existen otras imágenes religiosas.

La construcción tendrá una base de un metro cuadrado y una altura de 1,2 metros. Los materiales previstos son ladrillo y cemento. Además, el texto indicó que todos los gastos estarán a cargo de la institución educativa y que la Dirección de Obras Públicas supervisará la ejecución de la obra conforme a las características técnicas establecidas.

Durante la sesión del pasado 22 de abril, el concejal Juan Pablo Fuertes (UCR) señaló que la iniciativa ingresó al cuerpo a principios de marzo y que en ese momento se resolvió por unanimidad el pase a comisiones para evaluar aspectos técnicos que no figuraban en la presentación original, entre ellos dimensiones, ubicación y materiales de construcción.

Finalmente, destacó que después del trabajo realizado en comisiones el Concejo Deliberante pudo avanzar con la autorización para incorporar la imagen de San Francisco al circuito de peregrinación existente en el Parque de la Democracia. (10-05-26).