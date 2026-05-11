Un repaso random por nuestro archivo / 9 de julio de 2010: pedían la presencia de la unidad móvil de documentación rápida en el distrito

Así lo informó textualmente LA DORREGO:

El Concejo Deliberante local pedirá a la Jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires la presencia en las principales localidades de este distrito de la unidad móvil de documentación rápida.

“Se han realizado operativos de documentación en distintas localidades bonaerenses y sería muy importante que se incluyera a nuestro partido”, explicó el concejal Fernando Dimatz, presidente de la bancada de la UCR.

El edil recordó que a través de este sistema pueden tramitarse nuevos DNI, duplicado, triplicado y canje de libretas de enrolamiento y cívicas, además de actualizaciones de 8 a 16 años y cambios de domicilio.

“Mediante la unidad móvil, se mantiene una conexión directa con el Centro de Fabricación Nacional, inaugurado a fines del año pasado por el Ministerio del Interior de la Nación, que permitió acortar los plazos de entrega de documentos”, dijo Dimatz.

“Este mecanismo facilita y agiliza a la población la realización de los trámites documentarios”, agregó.

Con el uso de esta tecnología es posible que la totalidad del trámite demande como máximo alrededor de 15 minutos. En ese tiempo el ciudadano puede volver a su casa con su DNI en su formato libreta y tarjeta, algo que es un gran logro si se lo compara con trámites de no mucho tiempo atrás.

El objetivo de las unidades es lograr que aquellas personas que por algún motivo se encuentren imposibilitadas de acercarse hasta los centros de documentación rápida puedan realizar de forma ágil y muy rápida el trámite. (11-05-26).