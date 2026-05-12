El folklore surero será protagonista el 23 de mayo en nuestra ciudad

La música de la llanura bonaerense será protagonista el próximo 23 de mayo en el Centro Cultural Municipal de nuestra ciudad.

Se realizará el concierto “Esperando el 25 de Mayo”, que contará con las presentaciones de los músicos Emanuel D’Addario y Juan Martín Scalerandi.

D’Addario viene desarrollando un camino destacado dentro de la música surera y recientemente presentó su primer trabajo discográfico, “El sur se llama Dorrego”, obra dedicada a los ritmos tradicionales de la llanura bonaerense, con huellas, milongas, triunfos y estilos que recuperan la esencia de la identidad pampeana.

Por su parte, Scalerandi es reconocido por su trabajo como guitarrista, compositor e investigador de la música bonaerense. Durante varios años, acompañó al recordado Omar Moreno Palacios, una de las máximas referencias del folklore surero argentino, y actualmente continúa difundiendo y enseñando los géneros tradicionales de la provincia de Buenos Aires.

La actividad es organizada por la Dirección de Cultura y Educación y se desarrollará desde las 20 horas en el Centro Cultural, con entrada abierta a la comunidad. (12-05-26).