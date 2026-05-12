El barrio Los Eucaliptos pasará a zona residencial extraurbana

El secretario municipal de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Ramiro Zarzoso, confirmó avances en el proceso de regularización del sector Los Eucaliptus y detalló distintas acciones que el Municipio desarrolla en materia de servicios, obras viales y seguridad sobre la Ruta 3.

“El Código de Ordenamiento Urbano planifica que Los Eucaliptus pasen de zona rural a zona residencial extraurbana”, explicó el funcionario en declaraciones a FM Atlántica de Monte Hermoso. El funcionario, además, indicó que muchos vecinos ya comenzaron a regularizar su situación ante Catastro y Obras Públicas.

Zarzoso señaló que actualmente los frentistas “están pagando la tasa de servicio” y remarcó que el Municipio ya presta algunas contraprestaciones en el sector. “Hoy estamos haciendo recolección de residuos y mantenimiento de calles, con una máquina de la Comisión de Fomento de La Luna, que nos está dando una mano ahí”, expresó.

Luego, sostuvo que anteriormente en el lugar “no se cobraban tasas” y agregó: “Hoy empezaron a tributar una tasa, entonces nosotros estamos empezando de a poco a arrimar servicio”.

En relación con las obras previstas, Zarzoso informó que días atrás mantuvieron una reunión con autoridades de Vialidad Provincial. “Vialidad Provincia comprometió la obra de una dársena de giro a la altura de la escuelita Pedro Aguar, y otra a la altura de donde arranca Los Eucaliptos, pegado al barrio o a la canchita de polo”, detalló.

Además, confirmó la futura ejecución de la calle Circunvalación. “La vamos a hacer nosotros”, afirmó. En ese sentido, explicó que será necesario liberar sectores ocupados sobre la traza prevista. “Ya se notificó desde la Municipalidad que van a tener que retirar algunos puestos porque están sobre la calle que es la colectora”, indicó.

Otro de los puntos planteados durante la entrevista estuvo vinculado a la seguridad vial en inmediaciones de la escuela. Zarzoso reconoció la falta de señalización adecuada y aseguró que el reclamo ya fue presentado.

“Hay un solo cartel viniendo de Ruta 3 hacia Monte que indica máxima 40 y el cartel de escuela. Es peligroso”, expresó.

Finalmente, adelantó que el Municipio busca avanzar en un convenio con la empresa Cecaitra para implementar controles de velocidad en el sector. “Cecaitra ya estaría lista para ofrecer el servicio. Lo único que nos falta firmar es un convenio con el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, que nos autoriza a poner este tipo de sistema de radarización o fiscalización de velocidad”, concluyó. (12-05-26).