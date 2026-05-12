Diputados de La Libertad Avanza buscan apurar los cambios en el régimen de zona fría

El oficialismo en el Congreso comenzará este miércoles a debatir el proyecto de ley que busca modificar el régimen de subsidios al gas natural por Zona Fría, que de prosperar impactará en el aumento de la tarifa de gas de unos 800.000 hogares de unos 80 municipios de la provincia de Buenos Aires.

El plenario de comisiones de Diputados debatirá la polémica iniciativa que redefine los subsidios al gas en zonas frías, enviado días atrás por el Poder Ejecutivo. Se trata de una reforma sobre el esquema implementado en 2021, bajo el Gobierno de Alberto Fernández, que había ampliado el alcance del beneficio a más provincias.

La reunión conjunta de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda se realizará desde las 15, y contará con la asistencia de la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, junto a otros funcionarios del área. La convocatoria buscará firmar el dictamen, ya que La Libertad Avanza tiene la intención de llevar este tema al recinto en una sesión pensada para el 20 de mayo.

Sin embargo, la suerte del despacho dependerá de la voluntad de los bloques dialoguistas, muchos integrados por legisladores de provincias que se vieron beneficiadas en 2021 con la ampliación del esquema. Cabe recordar que se pasó de 800.000 hogares a unos 4 millones y quedaron bajo este paragua municipios de quince provincias del país.

En lo que respecta al territorio bonaerense, son unos 90 los distritos que tienen descuentos de entre el 30% y el 50% en los valores del consumo de gas en las tarifas que pagan los usuarios. El proyecto según informó Agencia DIB, propone restringir el alcance geográfico del régimen y volver al esquema original, concentrado en las provincias de la Patagonia (incluía a algunos municipios bonaerenses como, Patagones, Villarino, Puan, Tornquist, Saavedra, Dorrego, Pringles, Suárez y parte de Bahía Blanca), la Puna y el departamento mendocino de Malargüe.

Más allá de unos 800.000 hogares que perderían los descuentos en la provincia de Buenos Aires, también hay otros 600.000 en Córdoba, 500.000 en Santa Fe y 400.000 en Mendoza, lo que hace que los legisladores de allí jueguen un rol clave.

Saldar deudas con las distribuidoras de luz

El proyecto también aborda la regularización de obligaciones en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) e impulsa una millonaria compensación económica para las distribuidoras eléctricas, que tiene a Edenor y Edesur como principales beneficiarias.

El Ejecutivo propone en el articulado de la norma determinar las diferencias de ingresos que las empresas sufrieron debido al congelamiento tarifario y las leyes de emergencia, y que ese crédito en favor pueda servirles para saldar deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa).

Esta aplicará créditos para cancelar deudas de las distribuidoras por la compra de energía eléctrica, siempre que estén incluidas en acuerdos de pago de regularización. La iniciativa exige la renuncia a cualquier reclamo judicial o administrativo vinculado a la emergencia.

Cabe recordar que durante años y por decisión de gobiernos anteriores, las empresas distribuidoras no recibieron subsidios, los precios quedaron congelados y las tarifas no cubrían los costos y financiaron sus operaciones dejando de pagar a Cammesa. El nuevo mecanismo busca conciliar esas deudas con la energía no cobrada por el congelamiento tarifario, con un saldo que se estima favorable a las distribuidoras y que Cammesa cancelará mediante el pago de energía. (DIB). (12-05-26).