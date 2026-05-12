Tenis: este sábado comenzará el torneo en homenaje a Karina Hollender

El Club Atlético Independiente comenzará este sábado 16 de mayo, a las 11, un torneo de tenis en homenaje a Karina Hollender.

La jornada tendrá como objetivo recordar su entrega, su compromiso y el profundo amor por la institución que siempre consideró su hogar.

“Tu huella permanece en cada uno de nosotros”, expresaron desde el club al anunciar el encuentro, que reunirá a familiares, amigos y miembros de la comunidad para celebrar su legado.

Desde la institución agradecieron a Karina “por tanto amor y dedicación” y remarcaron que su presencia permanecerá viva en cada espacio del club.

“Siempre presente”, destaca el mensaje difundido el CAI. (12-05-26).