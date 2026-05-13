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Juan Chalde: “Las soluciones habitacionales son un eje central de mi gobierno”

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El intendente municipal Juan Chalde anunció un proyecto de subdivisión en la esquina de España y Urdapilleta, donde convivirán un espacio verde y futuras viviendas.

“En este lugar, en esta esquina de España y Urdapilleta, van a convivir esta plaza con nuevas viviendas”, expresó el jefe comunal en un mensaje difundido en redes sociales.

Chalde señaló que la iniciativa forma parte de un plan que impulsa su gestión y afirmó: “Efectivamente, con un plan que venimos desarrollando, ustedes saben que es un eje central de mi gobierno, las soluciones habitacionales”.

Además, explicó: “Hemos diseñado un proyecto de subdivisión para que acá haya 4 lotes para 4 futuras viviendas, y, además, mantener un hermoso espacio verde”.

Por último, destacó el trabajo conjunto de su equipo y sostuvo: “Con todo mi equipo de trabajo y con toda esta planificación que llevamos adelante, cuenten conmigo que vamos a seguir logrando cosas lindas para Dorrego”. (13-05-26).

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