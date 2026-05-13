Tras un intenso debate, el Concejo aprobó un pedido de informes sobre el programa PROMESOL

El Concejo Deliberante aprobó una minuta de comunicación presentada por el bloque Fuerza Patria para solicitar información detallada sobre el Programa Municipal de Empleo Solidario (PROMESOL). Como los dos ediles de La Libertad Avanza respaldó el pedido de informes, la iniciativa obtuvo 7 votos por la aprobación y 5 votos por el pase a comisiones, moción impulsada por la bancada de la UCR.

El proyecto pide al Departamento Ejecutivo que informe cuántos son los beneficiarios actuales del programa, cuáles son las tareas que realizan, cuántas horas trabajan, cuál es el importe que reciben por la contraprestación y cuáles son los convenios vigentes con instituciones o entidades comunitarias.

Durante la presentación del expediente, el concejal Luis Amuchastegui sostuvo: “Esta es una minuta de comunicación pidiendo un informe”. También recordó que, a comienzos de año, mantuvieron una reunión con el director de Desarrollo Humano e indicó que el pedido buscó “tener los valores exactos de cuánta gente se encuentra trabajando, cuáles son los convenios que se encuentran en este momento, cuál es el subsidio, para no decir remuneración, cuál es el subsidio que se les está otorgando a aquellos beneficiarios que se encuentran con el programa PROMESOL”.

Expresó además que el objetivo consistía en “observar si realmente podemos tener ese fomento de oportunidades hacia la inclusión laboral y hacia la reinserción laboral”. También afirmó que el programa “podría cumplir también ese papel y creo que es uno de los objetivos principales que tiene este programa en relación a la inserción laboral”.

La concejala radical Romina Rozas, al argumentar el pedido de pase a comisiones, aclaró que su bloque acompañaba el pedido de información, aunque rechazaba el contenido del visto y los considerandos de la minuta. “Estamos en un todo de acuerdo con que el Departamento Ejecutivo pueda brindar la información concreta y precisa respecto a todo lo que tiene que ver con el articulado de esta minuta de comunicación”, señaló.

Sin embargo, que “el espíritu del PROMESOL no tiene nada que ver con una fuente genuina laboral” y explicó que “tiene que ver con un acompañamiento del Estado en relación a situaciones de vulnerabilidad”. También indicó que “no tiene un espíritu asistencial, como se pretende, sino tiene un espíritu muy parecido a lo que hoy conocemos como Programa Sentir”.

La edil leyó además parte de la ordenanza modificatoria 2605-07 y remarcó que el programa establece “una ayuda económica no remunerativa en concepto de subsidio individual”.

El concejal Amuchastegui respondió a los planteos del oficialismo y manifestó que “sería importante que lo que se habla en la labor parlamentaria después se mantenga”. Luego defendió el contenido del proyecto y expresó: “Estamos dándole trabajo a las personas para que se puedan mostrar también y para que puedan ser parte del mercado laboral y para que se puedan formar”.

También sostuvo: “No estamos diciendo que no funciona, no estamos diciendo que sea un programa que no está apto para nuestra sociedad o que no tiene una función social”. Y agregó: “Lo único que se está diciendo es que tal vez se le pueda encontrar alguna reforma”.

Más adelante, afirmó que el programa “sirve de vidriera” y remarcó: “Eso en alguna parte tiende a ser una forma de insertar a una persona dentro del mercado laboral”.

El concejal Casiano Gutiérrez (UCR) respondió luego a las referencias sobre la labor parlamentaria. “Siempre he respetado mi palabra en todo y no voy a aceptar una acusación de lo contrario”, expresó. Además aclaró: “Nosotros íbamos a insistir con el pase a comisiones”.

Sobre el expediente, sostuvo que “se confunde y se mezcla el programa PROMESOL con el programa SENTIR” y consideró que “ese error hay que subsanarlo y se subsana con un trabajo de comisiones”.

Gutiérrez también afirmó: “Queremos los datos, estamos abiertos a hacer la pregunta, estudiémosla en comisiones y saquemos algo superador”.

La concejala Rosana Cabarcos (La Libertad Avanza) manifestó el acompañamiento de su bloque a la iniciativa y señaló: “Lo vemos como un pedido de informe, o sea como pidiendo información sobre el plan PROMESOL, de cómo se está implementando y demás”.

Por su parte, la concejala Mercedes Gagna (Fuerza Patria) cuestionó la postura del oficialismo y recordó que durante la labor parlamentaria “la solicitud que a mí se me hizo desde el bloque oficialista fue expresamente el cambio de una palabra”. También sostuvo que “nadie me habló del espíritu de los considerandos”.

Además indicó: “Hay personas que nos han planteado que hace más de un ejercicio fiscal que están bajo este programa y que más de una vez aceptan este programa con la promesa de una posible oportunidad laboral”.

En el cierre del debate, Rozas reiteró el pedido de pase a comisiones y expresó: “Queremos llevar claridad, queremos que esta minuta de comunicación sea aprobada con toda la información correcta como debe contener”. (13-05-26).