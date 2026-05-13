Estos temas tratará el Concejo en su nueva sesión ordinaria

CAPTURA TRANSMISIÓN OFICIAL CONCEJO DELIBERANTE (ARCHIVO)

El Concejo Deliberante realizará hoy miércoles 13 de mayo su 786 sesión ordinaria. Será a las 13,30, con emisión de LA DORREGO.

Este es el orden del día:

1.- ACTAS v VERSIONES GRABADAS:
1.1.- Acta N° 1122º — 785º Sesión Ordinaria.-

2.- CORRESPONDENCIA:
2.1.- Lectura de la correspondencia recibida.-
3.- COMUNICACIONES:
3.I-DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
3.1.1.- Comunicación N° 06, promulgación de las Ordenanzas N° 4810, 4811, 4812 y 4813/26

4.- DICTANfENES DE COMISIONES
4.1. INTERPRETACIÓN PETICIOY REGLAMENTO:
4.1.1.- Expte. N° 0201/25 — HCD.: Proyecto de Decreto no ha lugar a petición Ref.
imposición nombre a plazoleta Barrio ATEPAM.-4.1.2.- Expte. N° 0078/26 — HCD.: Proyecto de Re5olución, solicitando a Vialidad Pcial.
construcción de dársena de detención RP N’ 78,
inmediación Escuela N° 32.-
4.2.- INTERP. PET. Y REGLAMENTO — MEDIO AMB. ACT. TURÍSTICA:
4.2.1.- Expte. N° 0027/26 — HCD: Proyecto de Decreto disponiendo pase a Archivo.-

5.- ASUNTOS ENTRADOS:
5.1- DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
5.1.1.- Expte. N° 0080/26 — HCD.: Proyecto de Ordenanza afectando inmuebles al Programa
Tu lugar — acceso al terreno para primer vivienda.-5.1.2.- Expte. N° 0081/26 — HCD.: P£oyecto de Ordenanza Convalidando Convenio con
UNS.-
5.1.3.- Expte. N° 0083/26 — HCD.: Proyecto de Ordenanza modificando Ordenaiua N°
4753/25.-

5.2.- DEL BLOOUE DE CONCEJALES UCR:
5.2.1.- Expte. N° 0082/26 – HCD.: Proyecto de Ordenanza creando “Plazoleta España” en
espacio público ubicado en intersección de Urdapilleta y España.-
5.2.2.- Expte. N’ 0084/26 – HCD.: Proyecto de Ordenanza creando distintivo oficial
“HECHO EN DORREGO” para productos elaborados o fabricados en el Distrito.

5.3.- DEL BLOQUE DE CONCEJALES FUERZA PATRIA:
5.3.1.- Expte. N° 0089/26 – HCD.: Proyecto de Resolución manifestando rechazo a posible
eliminación del régimen de zona fría
5.3.2.- Expte. N° 0090/26 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando mantenimiento de
ascensor ubicado en edificio del Centro Cívico
5.3.3.- Expte. N’ 0091/26 – HCD.: Proyecto de resolución solicitando incorporar como
prioritario el mejoramiento de calle Islas Malvinas e/ Italia y 9 de julio.
5.3.4.- Expte. N° 0092/26 – HCD.: Proyecto de resolución solicitando digitalización de
planos de dependencias municipales.
5.3.5.- Expte. N° 0093/26 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando evaluar
implementación de sistemas de energía de auto abastecimiento en Marisol.
5.3.6.- Expte. N° 0094/26 – HCD.: Proyecto de Resolución manifestando beneplácito por
Proy, de Ley de Protección y Uso responsable de redes sociales en Niños, Niñas y Adolescentes.
5.3.7.- Expte. N° 0095/26 – HCD.. Proyecto de Resolución solicitando intensificar limpieza de alcantarillado.
5.3.8.- Expte. N° 0096/26 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando evaluar adhesión al
Programa YPF en ruta.
5.3.9.- Expte. N° 0097/26 – HCD.: Proyecto de Ordenanza estableciendo procedimiento de
respuesta a comunicaciones del HCD.

5.4.- DEL BLOQUE DE CONCEJALES ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA:
5.4.1.- Expte. N° 0085/26-HCD.: Proyecto de Resolución solicitando crear Registro Único
municipal de oficios.
5.4.2.- Expte. N° 0086/26-HCD.: Proyecto de Resolución solicitando solucionar desbordes
cloacales en ciudad cabecera.
5.4.3.- Expte. N° 0087/26-HCD.: Proyecto de Resolución disponiendo dirigirse al Ministerio
de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires.
5.4.4.- Expte. N° 0088/26-HCD.: Proyecto de Resolución expresando preocupación por
hechos de violencia en Concejo Deliberante de Villa Gesell. (13-05-26).

