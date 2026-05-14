Buscan frenar el acoso de empresas de cobranza a consumidores endeudados

La diputada bonaerense Silvina Vaccarezza, del bloque UCR + Cambio Federal, presentó un proyecto de ley que busca fortalecer la protección de consumidores y usuarios frente al sobreendeudamiento y poner límites a las prácticas abusivas de las empresas de cobranza extrajudicial. Porque, aparentemente, además de deber plata en una economía rota, también hay que bancarse el hostigamiento como si fuera parte del contrato. Brillante civilización la nuestra.

La iniciativa propone modificar la Ley Provincial de Defensa del Consumidor para incorporar la figura del “consumidor sobreendeudado” como sujeto hipervulnerable. Según el texto impulsado por la legisladora oriunda de Alberti, esta categoría alcanzaría a aquellas personas cuyos ingresos no les permiten afrontar sus obligaciones financieras sin comprometer su subsistencia o la de su grupo familiar.

El proyecto también incorpora un capítulo específico para regular las cobranzas extrajudiciales y prohibir prácticas consideradas intimidatorias, vejatorias o invasivas. Entre ellas se incluyen las llamadas reiteradas en horarios de descanso, los contactos con familiares, empleadores o personas ajenas a la deuda, la publicación de listas de deudores en redes sociales y las comunicaciones que simulen reclamos judiciales.

“Hoy miles de bonaerenses sufren situaciones de hostigamiento y acoso por parte de empresas de cobranza, muchas veces por deudas vinculadas a necesidades básicas. El objetivo del proyecto es garantizar un trato digno y proteger la privacidad de las personas”, sostuvo Vaccarezza al fundamentar la propuesta.

La legisladora remarcó que la iniciativa apunta a actualizar la legislación bonaerense frente a una problemática que se profundizó en los últimos años, en un contexto de crisis económica, pérdida de poder adquisitivo y creciente endeudamiento de los hogares. En ese escenario, muchas familias recurrieron al crédito no para gastos excepcionales, sino para cubrir necesidades cotidianas.

En ese sentido, Vaccarezza advirtió que la morosidad familiar alcanzó niveles preocupantes y golpea con mayor fuerza a los sectores de menores ingresos, que muchas veces quedan atrapados entre cuotas impagables, intereses crecientes y mecanismos de cobranza agresivos.

“La intención no es promover el incumplimiento de obligaciones, sino evitar que el cobro de una deuda derive en situaciones de abuso”, expresó la diputada. (14-05-26).