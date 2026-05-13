Kicillof recibió a Arranz para planificar la reconstrucción de Monte Hermoso

El intendente de Monte Hermoso, Hernán Arranz, se reunió esta mañana con el gobernador bonaerense Axel Kicillof para analizar los daños provocados por la última sudestada que afectó a la vecina ciudad y avanzar en medidas de asistencia para la recuperación del frente costero.

Durante el mencionado encuentro, el jefe comunal presentó un informe pormenorizado sobre las consecuencias del fenómeno meteorológico, que provocó destrozos en distintos sectores de la costa y afectó tanto a infraestructura pública como a emprendimientos privados.

Según informó Monte Hermoso Ciudad, el relevamiento incluyó los daños registrados en los paradores de playa, la rotura de cámaras de seguridad, resguardos de guardavidas, luminarias y otros elementos del espacio público.

El intendente de Monte Hermoso, Hernán Arranz, se reunió esta mañana con el gobernador bonaerense Axel Kicillof para analizar los daños provocados por la última sudestada que afectó a la vecina ciudad y avanzar en medidas de asistencia para la recuperación del frente costero.

Durante el mencionado encuentro, el jefe comunal presentó un informe pormenorizado sobre las consecuencias del fenómeno meteorológico, que provocó destrozos en distintos sectores de la costa y afectó tanto a infraestructura pública como a emprendimientos privados.

Según informó Monte Hermoso Ciudad, el relevamiento incluyó los daños registrados en los paradores de playa, la rotura de cámaras de seguridad, resguardos de guardavidas, luminarias y otros elementos del espacio público.

“Dialogamos con el gobernador, lo noté muy preocupado por la situación que también afectó a otras localidades costeras, y desde ya se comprometió a trabajar en conjunto para la pronta recuperación de nuestro frente costero”, expresó Arranz tras la reunión.

El encuentro se produjo luego de que el propio intendente calificara como histórica la magnitud de la crecida registrada durante el temporal. Días atrás, en diálogo con La Brújula 24, Arranz había señalado que en Monte Hermoso “no tenemos registro de una subida del mar tan violenta”, al describir la destrucción de sectores completos de la costa, con paradores afectados, pasarelas dañadas y socavones en distintos puntos de la ciudad.

En los últimos días, el Municipio también declaró la Emergencia Urbana por 180 días, mediante un decreto ad referéndum del Concejo Deliberante. La medida contempla un régimen excepcional de alivio fiscal para comerciantes damnificados, la creación de un Comité de Crisis y un Registro Único de Damnificados para ordenar la asistencia.

Además, el Ejecutivo local inició gestiones con el Banco Provincia para conocer posibles líneas de crédito destinadas a comerciantes perjudicados por el temporal, especialmente aquellos vinculados al sector turístico y gastronómico de la zona costera.

Mientras se definen las medidas de reconstrucción y asistencia, el Municipio continúa con los trabajos operativos en la ciudad. “Seguimos con los trabajos de limpieza y extracción de distintos elementos de la costa y calles aledañas”, concluyó Arranz.

El objetivo inmediato de la comuna es avanzar en la recuperación del frente costero y evaluar, junto con áreas técnicas, posibles cambios en el diseño de la infraestructura sobre la playa, luego de un fenómeno que dejó daños de magnitud en Monte Hermoso y otras localidades de la costa bonaerense. (La Brújula 24). (13-05-26).