La visita a fincas olivícolas en cosecha será este sábado 16

Desde el Área de Turismo de la comuna, Luciana Alvarez anunció que este sábado 16 se realizará la primera visita guiada de la actividad “Fincas en Cosecha”, organizada por el municipio.

En esta ocasión será visitado el establecimiento Estilo Oliva; allí además de realizar una un recorrido por las plantaciones se podrán observar aspectos de la cosecha de aceitunas, visita a la almazara, entre otras actividades previstas.

La salida será desde el Palacio Municipal a las 15.30. Por último subrayó que se reciben las inscripciones al WhatsApp 2921-401222 (13-05-26).