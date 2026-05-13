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Monte Hermoso: Condenan al encargado de una iglesia evangélica por abuso sexual

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El Tribunal en lo Criminal N.º 1 de Bahía Blanca condenó a Gerónimo Martín Suárez a la pena de 4 años y 6 meses de prisión por haber abusado de una menor de edad en Monte Hermoso.

Según la causa, investigada por la UFIJ N° 14 a cargo del fiscal Marcelo Romero Jardín, los hechos ocurrieron entre los años 2021 y 2023 en el interior de la vivienda que ocupa el hombre, ubicada al lado de una iglesia donde realiza tareas de encargado, en calle Felipe Deluster al 900.

En ese lugar, Suárez le había efectuado tocamientos a una menor, quien tenía entre 7 y 9 años de edad.

Además, el hombre había sometido a la niña a reiteradas situaciones abusivas, luego de las cuales le refería que no debía decir nada al respecto.

Suárez fue condenado como autor penalmente responsable del delito de abuso gravemente ultrajante. (13-05-26).

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