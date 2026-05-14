La atleta local Nora Acuña, que competirá en Europa, fue recibida por el intendente Chalde

El intendente Juan Chalde y la secretaria de Gobierno y Hacienda Laura Dumrauf, recibieron en el despacho del jefe comunal a la atleta dorreguense Nora Acuña, quien concurrió acompañada de José Barrios y Ariel Brito.

Acuña participará en una prestigiosa competencia pedestre en Francia: el trail más importante del Mundo en Chamonix. La atleta local cubrirá una distancia de 101 kilómetros de trail running y, en su trayecto, que se extiende por senderos de Italia, Suiza y Francia, llegando a Chamonix, tendrá que sortear un desnivel positivo de 6.000 metros, en los Alpes.

Chalde manifestó su agrado por la exigente prueba en la que la atleta dorreguense representará al distrito, halagó su predisposición a la preparación que está llevando a cabo a la par de invitar a los dorreguenses a apoyarla ya que se enfrentará a uno de los desafíos más exigentes de su extensa carrera deportiva. También subrayó que esta participación a nivel mundial de la deportista local significa un notable orgullo para todos los dorreguenses.

Durante el encuentro se habló del importante esfuerzo económico que significa participar de este evento internacional que tendrá desarrollo el 28 de agosto venidero. (14-05-26).