El subdelegado de Marisol analizó con los secretarios del gobierno local las consecuencias de la ciclogénesis

La secretaria de Gobierno y Hacienda, Laura Dumrauf, y el secretario de Ambiente Obras y Servicios Públicos, Ramiro Zarzoso, se reunieron este jueves a la mañana con el subdelegado de Marisol, Silvio Traverso.

Durante el encuentro se habló de los inconvenientes que ocasionó la ciclogénesis producida la semana pasada, a la que se sumó una notable crecida del Río Quequén Salado.

Traverso informó acerca de las tareas de reparación que se están llevando a cabo tanto en la costanera, sector de playa y en las calles de la villa balnearia.

Por su parte, Zarzoso explicó que fue tercerizdo el servicio de limpieza y extracción de arena con maquinaria pesada, tanto en la costanera como en estacionamiento de paradores playeros.

En otro orden, el subdelegado se refirió a los diferentes talleres culturales que se dictan en el balneario. (14-05-26).