El WhatsApp de los vecinos: una peligrosa persecución vehicular que pudo terminar en tragedia

“Ayer, alrededor de las 19:30 hs, fuimos testigos de una persecución casi de película, aunque preocupante cuando caemos en cuenta de que no vivimos en una ficción.

“Un vehículo de la municipalidad, circulando a toda velocidad y con la sirena encendida, perseguía por Gregorio Juárez a un automóvil que, creo, era un Fiat Palio blanco. Más allá de la peligrosidad que implica una persecución de este tipo, estuvieron a punto de colisionar en la intersección con Silvano Pelaiz.

“El riesgo es aún mayor si consideramos que, a esa hora, el Club Villa Rosa tiene un alto tránsito de niños, niñas, adolescentes y familias que se acercan al lugar.

“Ojalá una situación así no vuelva a repetirse. Y ojalá este mensaje llegue a quienes corresponda, para que no quede solo en un descargo, sino que los responsables hagan un mea culpa y tomen dimensión del enorme riesgo que implicó lo ocurrido”. (14-05-26).