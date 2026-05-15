(Entrevista en LA DORREGO) Monte Hermoso / Brian Ollearo: “La nueva costanera no previó barreras protectoras y hoy vemos las consecuencias”

La sesión del Concejo Deliberante de Monte Hermoso de este miércoles tuvo como eje central las consecuencias del temporal que afectó a la ciudad durante el fin de semana. En ese marco, el concejal de Primero Monte Hermoso, Brian Ollearo, cuestionó las obras realizadas en la nueva costanera, reclamó mayor planificación urbana y pidió acceso a la información pública sobre los trabajos ejecutados en el frente costero.

“Debíamos abordar, entre otras cosas, la emergencia urbanística, que fue algo que se declaró por unanimidad”, señaló Ollearo a LA DORREGO. Además, explicó que desde la oposición solicitaron “un informe sobre las obras realizadas de la costanera y también que se trace la línea de ribera”.

El concejal advirtió sobre el aumento de los fenómenos climáticos extremos en la región. “Lo que está ocurriendo en el último tiempo es que se están dando los episodios de altas mareas y de temporales con mayor frecuencia y con mayor intensidad”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el distrito necesita “un desarrollo costero responsable con el entorno natural y que además pueda prever estas situaciones”. También cuestionó la falta de delimitación de la línea ribereña. “Hoy no tenemos línea de ribera, es decir que todo se está construyendo a ciegas sobre la playa y sobre el mar”, expresó.

Ollearo comparó el comportamiento de la vieja y la nueva costanera frente al temporal. “La costanera antigua que se construyó hace décadas quedó prácticamente intacta en la mayoría de los lugares. Lo que más se rompió fue la parte nueva”, aseguró.

Según indicó, el pedido de informes apunta a conocer detalles técnicos y económicos de las obras. “Queremos saber quién hizo los estudios técnicos y cuánta plata se invirtió en cada cosa”, dijo. Sin embargo, afirmó que el oficialismo rechazó la iniciativa. “Los concejales oficialistas rechazaron el acceso a la información pública para saber de qué manera se desarrolló esta costanera nueva”, cuestionó.

Además, calificó como “preocupante” la respuesta del oficialismo. “Nos dijeron que no es el momento y que los funcionarios están abocados a otras tareas. Eso es un argumento muy débil”, sostuvo.

El edil también alertó sobre el crecimiento urbano en sectores cercanos al mar. “Hoy vemos cómo se están desarrollando edificios de muchos pisos bien en la línea de la costa y cómo se está permitiendo la construcción de emprendimientos directamente sobre la playa y sobre el mar”, manifestó.

En relación con Sauce Grande, indicó que existen construcciones “de hasta tres o cuatro pisos sobre los médanos”. Y agregó: “Estamos planteando un problema de cara a futuro que va a ser muy difícil de resolver”.

Para Ollearo, el impacto del temporal dejó en evidencia falencias en la planificación urbana de Monte Hermoso. “Quedó a la vista de todos lo que está pasando en Monte Hermoso en relación al desarrollo urbano”, afirmó.

El concejal explicó que el pedido para trazar la línea de ribera busca establecer límites claros para futuras construcciones. “Tenemos que saber hasta dónde se puede y hasta dónde no”, remarcó. No obstante, aclaró que las edificaciones existentes forman parte de la realidad actual de la ciudad. “Eso hay que protegerlo”, dijo.

También destacó la necesidad de preservar el entorno natural y el perfil turístico del distrito. “Si nosotros atentamos contra nuestra línea costera, que es nuestro principal atractivo turístico, estamos atentando contra el buen desarrollo de nuestra economía local”, señaló.

Sobre los daños ocasionados por el temporal, Ollearo indicó que el intendente estimó un costo cercano a los 3.000 millones de pesos para afrontar las reparaciones. “Es una suma importante, pero es la que nos va a poder permitir afrontar los arreglos para poder llegar por lo menos enteros a la temporada”, expresó.

En cuanto al sector privado, señaló que gran parte de los paradores sufrió graves daños. “La mayoría está detonada, la mayoría los tiró el agua, y muchos de los que quedaron en pie hay que volverlos a hacer”, afirmó.

Asimismo, explicó que el municipio declaró la emergencia urbanística para otorgar alivio fiscal al sector. También confirmó que tanto el Banco Provincia como el Banco Nación se comprometieron a abrir líneas de crédito.

Finalmente, Ollearo destacó la respuesta solidaria de la comunidad tras el temporal. “Lo que pudimos ver es la solidaridad de toda la comunidad y de las comunidades vecinas”, sostuvo.

Y concluyó: “Frente a determinados sucesos, ese movimiento de las personas y ese compromiso de la comunidad que queremos y del Monte Hermoso que amamos, es un dato para resaltar”.

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15-05-25