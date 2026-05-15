Con más remitentes y buenos valores, Dorrego volvió a mostrar firmeza ganadera

Fueron 105 los remitentes que eligieron la plaza dorreguense para que sus haciendas fueran puestas a consideración de las manos que, durante la mañana de este jueves, le dieron algo de calor a una jornada húmeda y fría.

Con camiones que se complicaron y llegaron con hacienda hasta último momento, el remate comenzó con un muy buen lote de vaquillonas de consumo, que alcanzó los $5.070. Desde allí, todo fue el reino de la vaca, con las gordas llegando a los $3.400 y varias para negocio, que sin dudas es lo que manda en este momento.

Lo de la invernada en Dorrego hay que resaltarlo: muchos lotes de calidad muestran los años de derrame genético en la zona. Y ni qué hablar cuando hay “colorados” dando vuelta: todo parece tomar otra tónica, con manos cordobesas que calentaron la tarifa hasta los $6.878 para un lote de casi 200 kilos.

Más de 1.000 machos contra apenas 634 hembras siguen marcando la fuerte retención de la zona. Y cuando aparecen terneras —otra vez coloradas— para cría, se ve lo mejor de las ventas: $6.408 para animales de más de 200 kilos, mostrando así el interés que hay por la categoría.

El cierre fue para unos vientres usados y dejó la sensación de que el remate no solo crece en cantidad de hacienda, sino también —tal como destacó el titular de la casa— en la cantidad de productores que confían en esta propuesta.

Estos fueron los valores:

Casa: Daniel Civardi – Daniel Blanco

Plaza: Sociedad Rural de Coronel Dorrego

Total Gordo, Invernada y Cria: 2060

Martillo: Daniel Blanco

Plazos: 30, 45 y 60 dias

Fuentes; Carlos Bodanza – Lorena Carona – Infosudoeste – Entre Surcos y Corrales (15-05-26).