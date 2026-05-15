Priscila Minnaard, Alejandra Lorden y Valentín Miranda proponen una comisión para fiscalizar y normalizar el IOMA

En medio de los reiterados cuestionamientos por el funcionamiento del Instituto de Obra Médico Asistencial, legisladores radicales de la provincia de Buenos Aires impulsan la creación de una Comisión Bicameral destinada a fiscalizar, sanear y normalizar el IOMA. La propuesta fue presentada por las diputadas dorreguenses Priscila Minnaard y Alejandra Lorden, y Valentín Miranda, quienes apuntaron contra lo que definieron como una “crisis estructural” de la obra social provincial.

El proyecto de ley propone conformar una Comisión Bicameral de Fiscalización, Saneamiento y Normalización del IOMA, integrada por senadores y diputados bonaerenses, con el objetivo de supervisar el funcionamiento prestacional, financiero y administrativo del organismo. Una especie de lupa institucional sobre una obra social que, según denuncian desde la oposición, hace rato viene acumulando reclamos de afiliados, prestadores y sectores políticos.

Según explicaron los legisladores, la iniciativa busca “auditar la transparencia en el manejo de los recursos del organismo y elaborar propuestas de normalización para mejorar las prestaciones y garantizar el acceso a la salud de sus afiliados”.

Entre las funciones previstas, la comisión tendría a su cargo relevar el estado actual del IOMA, analizar el uso de los fondos públicos, revisar el funcionamiento administrativo y prestacional, y elaborar informes con recomendaciones orientadas a mejorar la calidad del servicio. También podría avanzar en propuestas de saneamiento institucional para ordenar el funcionamiento de la obra social.

Desde el radicalismo sostienen que el deterioro del sistema afecta directamente a miles de afiliados que dependen del IOMA para acceder a consultas, tratamientos, medicamentos y prestaciones básicas de salud. En ese marco, los diputados advirtieron que el problema ya no puede ser abordado únicamente desde respuestas parciales o medidas administrativas aisladas.

“Buscamos poner fin a la crisis estructural que tiene el IOMA y que deja a miles de afiliados en situación de abandono”, remarcaron Minnaard, Lorden y Miranda al fundamentar la propuesta.

En la misma línea, plantearon que resulta necesario avanzar en mecanismos de control legislativo que permitan revisar el estado real del Instituto y generar herramientas para mejorar su funcionamiento. “Es necesario generar mecanismos de control para avanzar en una mejora del Instituto que permita acompañar a los afiliados y darles respuestas”, señalaron. (16-05-26).