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Este fin de semana se disputarán en Oriente nuevas etapas del Campeonato Argentino de Perros Arrieros

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Este sábado 16 y domingo 17 de mayo se disputarán nuevas etapas del Campeonato Argentino de Perros Arrieros 2026 en inmediaciones de Oriente.

La actividad tendrá lugar en la estancia La Biznaga, donde se llevarán a cabo la tercera, cuarta y quinta fecha del certamen, que reúne a guías y perros entrenados en tareas de arreo, una disciplina vinculada al trabajo rural que combina destreza, precisión y coordinación.

El evento fue declarado de interés municipal y contará con entrada gratuita para el público. Además, durante ambas jornadas habrá servicio de cantina.

La organización está a cargo de la Sociedad Argentina de Perros Arrieros (SAPA), entidad que promueve este tipo de competencias en distintos puntos del país.

Quienes deseen participar o solicitar mayor información pueden comunicarse a los teléfonos 2983-506232 o 2983-508145. (16-05-26).

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