El Concejo local rechazó por mayoría la eliminación de Zona Fría / ¿Cuál fue la postura de los dos concejales libertarios?

El Concejo Deliberante aprobó un proyecto de resolución para manifestar el rechazo a cualquier intento de eliminar o modificar los beneficios de la Ley 27.637, que estableció el régimen tarifario de zona fría.

La iniciativa fue presentada por el bloque de concejales de Fuerza Patria y obtuvo 10 votos afirmativos (se sumaron los cinco votos de la UCR) contra 2 votos de los concejales de la La Libertad Avanza que solicitaron el pase a comisión.

Durante la exposición del proyecto, el concejal Gustavo Brusa explicó que la propuesta surgió ante el ingreso al Congreso Nacional de un proyecto del Poder Ejecutivo Nacional que plantea modificaciones al actual régimen.

“Creemos que es muy importante que el Congreso Nacional actúe en sentido contrario al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo”, expresó.

En la lectura de los fundamentos, el edil señaló que la modificación del régimen implicaría “un aumento tarifario extra de entre 30% y 50% por sobre los aumentos ya aprobados por la Secretaría de Energía”.

También indicó que el impacto afectaría especialmente a los sectores vulnerables. “Los hogares más vulnerables, las familias más vulnerables, los que cobran la asignación universal por hijo, los jubilados y pensionados de los haberes previsionales más bajos, los monotributistas sociales, impactaría negativamente en el bolsillo de ese grupo familiar entre un 30 y un 50%”, sostuvo.

En otro tramo de su intervención, Brusa recordó que Coronel Dorrego integra una de las regiones con temperaturas mínimas más bajas de la provincia de Buenos Aires según informes del Servicio Meteorológico Nacional.

“Creemos que sería un impacto muy pero muy negativo para todas esas familias y para los distritos que componen la Provincia de Buenos Aires y el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires”, afirmó.

Por su parte, la concejala libertaria Roscana Cabarcos señaló: “Es importante que esto todavía no sucedió, es decir, todavía no se llevó a cabo”.

Luego agregó: “Cuando realmente suceda, ahí sí vamos a ver cómo podemos solucionarlo porque es real, como dijo el concejal Brusa, que este impacto recae siempre a los sectores más vulnerables”.

Brusa respondió a esa postura y defendió el tratamiento inmediato del proyecto. “Simplemente para decir que los proyectos son eso, para trabajarlos y cuando suceda ya es tarde”, manifestó.

Además sostuvo: “Creemos que tenemos que estar anteponiendo a estos proyectos, ya después puede llegar a ser muy pero muy tarde”.

En la parte resolutiva, el proyecto aprobado establece que el Concejo Deliberante se dirigirá a diputados y senadores nacionales integrantes de la comisión de presupuesto de ambas cámaras y al jefe de Gabinete de la Nación “a los efectos de transmitir el rechazo a todo intento de eliminar los beneficios de la ley 27.637 que estableció el régimen de zona fría”. (18-05-26).