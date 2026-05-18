Solicitaron una parcela en el Sector Industrial Planificado para un proyecto metalúrgico

El director municipal de Producción y Turismo, Juan Ignacio Colantonio, envió al Concejo Deliberante una nota vinculada al expediente 758/2026, con fecha 28 de abril de 2026, mediante la cual adjuntó un proyecto y la solicitud de un terreno en el Sector Industrial Planificado a nombre de Marcos Pavón.

Según consta en la documentación, el proyecto contempla la construcción de un galpón destinado a la actividad metalúrgica para la fabricación, reparación y/o transformación de piezas metálicas mediante el uso de maquinaria específica.

El terreno solicitado corresponde a la parcela 5A, ubicada catastralmente como circunscripción 17, sección B, chacra 146 de la fracción 2. En la presentación también se adjuntó la tasación oficial realizada por Javier Piñeiro, martillero y corredor público.

En la nota enviada al cuerpo deliberativo, la Dirección de Producción y Turismo expresó que considera viable el proyecto, motivo por el cual resolvió elevar la iniciativa al Concejo Deliberante. (18-05-26).