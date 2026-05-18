Un repaso random por nuestro archivo / 30 de julio de 2013: presentaban el programa Tú manzana recicla

Así lo informó textualmente LA DORREGO:

En un acto presidido por el Intendente Fabián Zorzano, fue presentado el Programa “Tu manzana recicla” orientado a ejecutar acciones tendientes a fomentar la separación de residuos en origen.

En el acto en el que estaban presentes autoridades locales habló el Jefe comunal dorreguense y la representante de la Dirección de Residuos Sólidos Urbanos, perteneciente al OPDS, Analía Focaccia.

El Programa Tu manzana recicla está basado en la recopilación de información, l identificación de la problemática socio-ambiental y la formulación de las alternativas que permitan disminuir el volumen de residuos destinados a los basurales de cielo abierto, los sitios de disposición final controlados o rellenos sanitarios. Esta iniciática se encuadra en los principio de prevención, reducción, reutilización, reciclado y valorización de los residuos sólidos urbanos.

Se recuerda que Coronel Dorrego cuenta ya con la Planta de Separación de Residuos Sólidos Urbanos, Plaseres. (18-05-26).