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Más inclusión y oportunidades: entrega de netbooks a estudiantes de nuestro distrito

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FOTO JEFATURA DISTRITAL

Este lunes se realizó la entrega de netbooks a estudiantes del último año del nivel y la modalidad secundaria de las instituciones CEPT N° 35, ES N° 3, ES N° 1, EEE N° 501 e ICN de nuestro distrito, a través del programa Conectar Igualdad Bonaerense.

Participaron de esta jornada la asesora de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Marisa Vázquez; la subdirectora provincial de Educación Agraria, María Eugenia de Dios; el IJR de Gestión Privada, Juan Manuel Procopio; y, en representación de Jefatura Distrital, el IE Juan Uberia. También estuvieron presentes la presidenta del Consejo Escolar, Gabriela Battista; inspectoras e inspectores de niveles y modalidades; referentes de tecnología y del equipo del programa Conectar Igualdad Bonaerense, Waldemar de la Vega, David Effe y la facilitadora digital distrital Andrea Ferrarello, junto a concejales, familias y estudiantes.

“Estos dispositivos constituyen una herramienta fundamental para fortalecer las trayectorias educativas, promover la inclusión digital y acompañar a las y los estudiantes en la construcción de mayores oportunidades para su futuro”, destacó Jefatura Distrital.

Luego, destacó el “compromiso y el esfuerzo del gobernador Axel Kicillof por continuar impulsando políticas públicas que fortalecen el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades para las y los estudiantes bonaerenses”.

“Celebramos el trabajo articulado y el compromiso colectivo que permiten garantizar el acceso a la tecnología como un derecho para todas y todos”, completó JD. (19-05-26).

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