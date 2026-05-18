La Región

Monte Hermoso vivió una nueva edición de La Noche de los Museos

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

El pasado sábado por la noche Monte Hermoso vivió una jornada dedicada a la historia, la cultura y el patrimonio local, con una importante participación de vecinos y visitantes que acompañaron cada una de las propuestas organizadas por los museos de la vecina ciudad.

La actividad comenzó con la apertura de la muestra “Goleta El Cóndor: a 80 años, la historia que perdura”; además, quedó inaugurada la muestra “Memorias del Mar: homenaje a través de los caracoles”, una colección donada por la familia Pollitzer al Museo Municipal de Ciencias Naturales “Vicente Di Martino”, que pone en valor la riqueza natural y el vínculo de Monte Hermoso con el mar.

Finalmente, concluyó con la proyección del documental “Tras las huellas de DIM”, una producción centrada en la vida y el legado de Vicente Di Martino, referente fundamental para la historia y el desarrollo de las ciencias naturales en el balneario. (18-05-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Fincas en cosecha permitió conocer desde adentro la producción de aceite de oliva

El temporal destapó la camioneta que había sido tragada por el mar en Marisol

Planta de ósmosis en El Perdido: el delegado explicó los problemas técnicos, confirmó que se distribuye agua tratada a instituciones y defendió el uso racional del sistema

El taller de compostaje llegará a El Perdido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior