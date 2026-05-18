Monte Hermoso vivió una nueva edición de La Noche de los Museos

El pasado sábado por la noche Monte Hermoso vivió una jornada dedicada a la historia, la cultura y el patrimonio local, con una importante participación de vecinos y visitantes que acompañaron cada una de las propuestas organizadas por los museos de la vecina ciudad.

La actividad comenzó con la apertura de la muestra “Goleta El Cóndor: a 80 años, la historia que perdura”; además, quedó inaugurada la muestra “Memorias del Mar: homenaje a través de los caracoles”, una colección donada por la familia Pollitzer al Museo Municipal de Ciencias Naturales “Vicente Di Martino”, que pone en valor la riqueza natural y el vínculo de Monte Hermoso con el mar.

Finalmente, concluyó con la proyección del documental “Tras las huellas de DIM”, una producción centrada en la vida y el legado de Vicente Di Martino, referente fundamental para la historia y el desarrollo de las ciencias naturales en el balneario. (18-05-26).