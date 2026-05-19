Reclaman una solución definitiva para los desbordes cloacales en calle 39 y avenida Aranda

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto de resolución presentado por el bloque de La Libertad Avanza para solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal una solución definitiva a los reiterados desbordes cloacales registrados en la intersección de calle 39 y avenida Aranda.

La iniciativa fue presentada por explicada por la concejala Rosana Cabarcos, remarcó las consecuencias sanitarias, ambientales y viales que provoca la situación.

En los considerandos del expediente se destacó “la presencia de efluentes cloacales sobre calles y veredas”, situación que “constituye una problemática de carácter sanitario y ambiental, afectando la salubridad pública y la calidad de vida de quienes habitan, trabajan y transitan por el lugar”.

También se advirtió que “la presencia permanente de líquidos cloacales expuestos genera olores nauseabundos, contaminación del suelo y potenciales focos infecciosos”, además de producir “un progresivo deterioro de la calzada, erosión del suelo y daños sobre la infraestructura vial existente”.

El proyecto destacó, además, que la calle afectada “constituye una vía de circulación utilizada habitualmente por transportistas y camiones vinculados a la actividad agropecuaria local”, por lo que consideró indispensable garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad y seguridad.

La resolución aprobada solicita al Ejecutivo municipal que, a través del área correspondiente, “arbitre de manera urgente las medidas técnicas operativas y de infraestructura necesarias para solucionar de forma definitiva los reiterados desbordes cloacales existentes” en ese sector de la ciudad.

Asimismo, el texto pidió que mientras se proyecta y ejecuta una solución estructural definitiva, se implementen “medidas preventivas y de mantenimiento periódico tendientes a minimizar los desbordes cloacales y sus consecuencias sanitarias y ambientales”.

“En reiteradas oportunidades ya hemos notado directa o indirectamente que los desagües cloacales rebalsan en esa intersección”, afirmó Cabarcos.

“En los considerandos está bien explicado que no hay nada extraño en este proyecto, es simplemente pedirle al Ejecutivo si soluciona esta problemática que afecta a la salud pública y a los vecinos que habitan en esa zona”, añadió.

Luego, hizo referencia al impacto sobre la circulación vial y señaló: “El agua escurre por calle Aranda y esa calle generalmente recorre el tránsito pesado, entonces eso también implica que la calle se vive rompiendo”.

Por su parte, la concejala Mercedes Gagna (Fuerza Patria) adelantó el acompañamiento de su bloque y sostuvo: “Coincidimos que no es la primera vez y no es la primera vez durante este año que se plantea un proyecto de estas características”.

“Tenemos ciertos temas que vienen siendo recurrentes, el tema calles, el tema desagües fluviales, el tema cloacas”, manifestó.

“Creemos que tiene que ser algo más dinámico, operativo y sin la necesidad de que nosotros lo estemos marcando, porque realmente afecta a la calidad de vida de nuestros vecinos y de nuestras vecinas”, agregó Gagna.

A su turno, la concejal de la UCR Romina Rozas confirmó el acompañamiento de su bancada, aunque destacó el trabajo realizado desde el área de Obras Sanitarias.

“Desde la Dirección de Obras Sanitarias se han ocupado todo el tiempo, desde que tenemos esta problemática, que la conocen, y se han ocupado de cada uno de los reclamos que han hecho los vecinos”, dijo.

“La solución es mucho más compleja y mucho más costosa de lo que por ahí creemos o vemos”, señaló Rozas.

“Hace aproximadamente entre 15 y 20 días atrás, el director de Obras Sanitarias viajó acompañado de nuestro intendente a la ciudad de La Plata, para tener una reunión específica en uno de los ministerios para solicitar fondos específicos para una obra que se requiere, que es estructural”, mencionó.

Finalmente sostuvo: “Desde el Departamento Ejecutivo se conoce la problemática, se ha asistido cada vez que se ha recibido un reclamo y se están intentando encontrar herramientas para buscar una solución definitiva para esta problemática que tenemos en esa intersección”. (19-05-26).