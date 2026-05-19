La Zona Fría “no es un privilegio”: lanzan campaña para frenar el recorte del Gobierno

A raíz de la preocupación por el fuerte aumento de las tarifas y a las puertas de un nuevo invierno, el Instituto Consenso Federal lanzó una campaña pública en defensa de los descuentos en las tarifas de gas por Zona Fría, un beneficio que alcanza a miles de usuarios de Coronel Dorrego y de distintas localidades bonaerenses, y que ahora el Gobierno de Javier Milei vuelve a internar recortar.

La organización, dedicada al análisis de políticas públicas y capacitación, decidió intervenir en el tema luego de que crecieran las versiones sobre una posible eliminación del régimen de Zona Fría. Luego, a principios de mayo efectivamente el Gobierno nacional elevó al Congreso un nuevo proyecto de ley para recortar el régimen.

La campaña incluye infografías, informes y documentos técnicos con los que buscan explicar cómo funciona el sistema y responder a los cuestionamientos que surgieron desde sectores libertarios.

“El descuento por Zona Fría no es un privilegio”, remarcaron desde el instituto y desestimaron los argumentos presentados en esta oportunidad por el Gobierno. En ese sentido, sostuvieron que se trata de una herramienta “justa y necesaria” para compensar el mayor consumo de gas que tienen las regiones con temperaturas más bajas.

El director del Instituto Consenso Federal y exdiputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, uno de los impulsores de la Ley 27.637 que amplió el beneficio en 2021, apuntó contra el Gobierno nacional y afirmó que Milei “está obsesionado” con eliminar los descuentos para los usuarios bonaerenses.

“La Zona Fría no implica ningún privilegio; simplemente contribuye a amortiguar el costo de calefaccionar los hogares, algo que impacta directamente en la salud de las personas”, sostuvo Rodríguez.

Desde la entidad explicaron que los estudios técnicos muestran una diferencia muy marcada entre el consumo de gas en las zonas frías y las zonas no frías del país. En ese sentido detallaron, “en las zonas no frías el consumo promedio anual por vivienda es de 542 metros cúbicos de gas“, mientras que “en las zonas frías asciende a 1.052 metros cúbicos por año”.

Eso significa que los hogares ubicados en regiones frías consumen un 94% más de gas que aquellos situados en zonas templadas. Además, remarcaron que casi la mitad de ese consumo, un 48%, se destina exclusivamente a calefacción.

“El clima obliga a consumir más gas. No es un lujo ni un exceso, sino una necesidad”, insistieron desde Consenso Federal al rechazar los argumentos que plantean que el régimen fomenta el despilfarro energético.

En esa línea, citaron investigaciones de consultoras especializadas en economía y energía que detectaron que el consumo de gas en las nuevas zonas incorporadas al régimen aumentó apenas un 7% entre 2021 y 2024. “Menos del 10% no puede considerarse despilfarro. Al contrario, es un indicador de uso razonable y responsable”, señalaron.

Otro de los puntos que la campaña busca desmentir es la idea de que los descuentos se otorgan de manera masiva o indiscriminada en toda la provincia de Buenos Aires.

Desde el instituto aclararon que el beneficio alcanza a 1.240.000 hogares bonaerenses sobre un total de 6.051.550 viviendas existentes en la provincia. Es decir, sólo lo recibe el 20,49% de las familias.

“Se trata de una política típicamente focalizada”, remarcaron y desmintieron: “No incluye a casi el 80% de los hogares bonaerenses”.

Además, explicaron que el sistema sí contempla diferencias socioeconómicas y de ingresos. Según indicaron, los usuarios reciben descuentos distintos de acuerdo con variables vinculadas al nivel adquisitivo y otros indicadores sociales, con subsidios que pueden alcanzar el 30% o el 50% de la tarifa.

La discusión también se trasladó al financiamiento del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, que es el mecanismo que sostiene económicamente el régimen de Zona Fría.

Según Consenso Federal, el fondo “funcionó con superávit” durante los primeros años posteriores a la ampliación del beneficio. De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Economía, en 2021 registró un excedente de $16.818 millones, en 2022 de $7.697 millones y en 2023 de $39.213 millones.

Sin embargo, desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia y bajo la conducción económica de Luis “Toto” Caputo, el panorama cambió. “El fondo era superavitario, pero Milei y Toto Caputo lo llevaron a la quiebra”, señalaron desde el instituto.

Según precisaron, en 2024 el fondo cerró con un déficit de $54.810 millones. Y en 2025, aunque oficialmente se informó un resultado negativo menor, desde Consenso Federal advirtieron que el balance incluyó una transferencia extraordinaria de la Administración Nacional por más de $40.500 millones. Sin esa asistencia, el déficit real habría sido de $8.736 millones.

Para Rodríguez, esos números desmienten el argumento oficial de que el régimen pone en riesgo el equilibrio fiscal.

“Desde que se extendieron las zonas frías y hasta que llegó el gobierno de la motosierra, los descuentos se aplicaron sin afectar un solo peso del fisco. Al contrario, sobraba plata cada año”, sostuvo.

En ese marco, acusó al Gobierno nacional de querer eliminar el beneficio “solamente por razones ideológicas”.

“Pretenden terminar con los descuentos porque son fanáticos e insensibles”, lanzó el exdiputado.

En este sentido, la preocupación viene creciendo en Mar del Plata, donde las bajas temperaturas vuelven al gas en un servicio esencial durante gran parte del año. En la política local, se multiplican las expresiones en ese sentido. En la ciudad, como en otras tantas incluidas en el régimen de Zona Fría, miles de familias dependen del descuento para afrontar el costo de calefaccionar sus hogares en invierno.

La posibilidad de que el beneficio desaparezca genera alarma entre usuarios y sectores políticos que advierten sobre el impacto económico y social que podría tener una medida de ese tipo en plena temporada invernal, y en medio del actual contexto. (19-05-26).