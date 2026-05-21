Será creada en nuestra ciudad la “Plazoleta España”

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto de ordenanza impulsado por el bloque de la Unión Cívica Radical para crear la “Plazoleta España” en el espacio público ubicado en la intersección de las calles España y Urdapilleta.

La iniciativa surgió en el marco del 125° aniversario de la Asociación Española de Socorros Mutuos y tuvo el acompañamiento de los otros dos bloques.

En los fundamentos del proyecto se destacó que el Municipio recuperó el inmueble mediante prescripción administrativa con la finalidad de emplazar viviendas y preservar un espacio verde para el barrio. Además, se remarcó que todas las colectividades de inmigrantes de la ciudad cabecera cuentan con un espacio público que las identifica y que la colectividad española era la única que aún no disponía de un lugar de estas características.

El proyecto también señaló que el nuevo espacio deberá contener elementos representativos de los inmigrantes españoles y fortalecer los vínculos de la comunidad con sus raíces. Asimismo, se reconoció el aporte histórico de la Asociación Española de Socorros Mutuos al desarrollo social, cultural y comunitario de Coronel Dorrego.

La ordenanza establece que el Departamento Ejecutivo Municipal deberá realizar el acondicionamiento, señalización y puesta en valor del espacio, incluyendo forestación, mobiliario urbano y demás elementos necesarios. También invita a la Asociación Española de Socorros Mutuos a participar de la organización del acto inaugural.

Durante el tratamiento del expediente, la concejala de la UCR, Romina Rozas, explicó el trabajo realizado junto a la institución y el Ejecutivo municipal para avanzar con la iniciativa.

“Este es un proyecto de ordenanza que venimos trabajando desde el bloque. Ya desde el mes de febrero tuvimos una primera reunión con integrantes de la Sociedad Española y nos planteaban específicamente esta inquietud de poder tener un espacio que lleve la denominación de su colectividad”, expresó.

Rozas indicó que “es la Sociedad Española la única que hoy no tiene un espacio verde identificado para que pueda ser utilizado por toda la comunidad y que lleve su nombre”.

La edil también destacó el acompañamiento del área de Obras Públicas y agradeció “principalmente al director de Obras Públicas, Leandro Unger, porque la verdad es que nos ha atendido desde el primer momento con esta inquietud de la Sociedad Española”.

Además, sostuvo: “Hoy estamos por suerte celebrando la posibilidad de aprobar esta ordenanza, dándole la posibilidad de ser visibilizada no sólo a la Sociedad Española, sino también a los integrantes de la comisión, a todos sus socios y a las personas que integran esta colectividad”.

En otro tramo de su intervención, señaló que la comisión acercó propuestas para incorporar elementos representativos dentro del nuevo espacio verde.

“Estos son los proyectos que nos gusta trabajar, acompañar y aprobar porque siempre son una satisfacción, sobre todo cuando es para acompañar una institución que en este caso cumple 125 años”, afirmó.

También felicitó a la entidad y manifestó: “Estamos acompañando en estos 125 años a la Sociedad Española en todo el cronograma que han organizado para los festejos”.

Por su parte, la concejala Mercedes Gagna (Fuerza Patria) expresó coincidencias con los fundamentos de la iniciativa.

“Vamos a acompañar este proyecto, no sólo vamos a acompañar, sino que podemos decir que coincidimos y estamos de acuerdo en cada uno de los considerandos de este proyecto”, señaló.

Además, recordó que desde su espacio político también habían mantenido contacto con la comisión directiva de la entidad.

“Nos habían planteado esta inquietud de denominar un espacio que los identifique en el marco de su aniversario de los 125 años y la verdad que nos parece completamente merecido este reconocimiento”, indicó.

La edil también valoró el lugar elegido para emplazar la plazoleta. “El lugar que se pensó también nos parece que es el oportuno y el correcto”, afirmó.

En referencia a la tarea de la institución, sostuvo: “No nos gustaría dejar de mencionar o reiterar el merecido reconocimiento que está teniendo la Asociación Española por su labor diaria, no sólo por mantener su propia institución, que no es nada sencillo, sino por lo que colaboran y ayudan con todo el resto de las instituciones”.

Finalmente, la concejala Rosana Cabarcos (La Libertad Avanza) también adelantó el respaldo de su bancada y remarcó el rol histórico de la colectividad española en nuestra ciudad.

“Desde este bloque vamos a acompañar porque la Sociedad Española cumple un rol fundamental”, expresó.

Además, agregó: “Está bien que tengan su reconocimiento, hicieron mucho por la sociedad, hicieron mucho por Dorrego, son nuestras raíces”. (21-05-26).