(Entrevista en LA DORREGO) Andrés Chana explicó por qué Mi Argentina no reemplaza la licencia física en Dorrego

Luego de la entrevista con la vecina Ana Britos, quien contó en LA DORREGO que recibió una multa durante un control de tránsito por exhibir documentación digital de Mi Argentina, la radio consultó al director municipal de Inspección y Seguridad, Andrés Chana.

Explicó que la situación responde a una cuestión normativa y aseguró que la provincia de Buenos Aires todavía no adhirió completamente al decreto nacional que equipara la licencia digital con la física.

“Mi Argentina es una plataforma donde se pueden cargar todos los datos que tiene validez. No es que esos datos serían apócrifos ni nada”, afirmó Chana.

Indicó que el decreto nacional 196, dictado en 2025, modificó aspectos de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y estableció que la licencia digital tiene la misma validez que la física. Sin embargo, aclaró: “En el último artículo invita a que las provincias se adhieran”.

“Nosotros, en la provincia de Buenos Aires, tenemos una ley propia, que es la 13.927 y el decreto 532/09”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que la provincia “no se adhirió completamente a ese decreto reglamentario”, por lo que continúan vigentes las disposiciones anteriores.

Chana también mencionó la disposición 39 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, emitida en 2019. “Dice que la licencia digital es complementaria de la física”, señaló.

“Al ser complementaria, no tiene la misma validez”, agregó.

Según indicó, la licencia digital “tiene validez para exhibir”, aunque eso “no quita que la gente de constatación pueda pedir la física”.

El funcionario explicó además algunos de los argumentos que sostienen el criterio actual. “Algunas licencias tienen impedimento por no pasar una cuota alimentaria. Si esa irregularidad no es cargada al sistema, la persona puede mostrar la digital y no estaría apto para circular por el juez”, ejemplificó.

También remarcó las dificultades vinculadas con la conectividad en algunas zonas del distrito. “Nos podemos encontrar con lugares del distrito donde no hay Internet y no se puede abrir la plataforma digital; entonces, cómo exhibimos la licencia”, expresó.

Consultado sobre la situación puntual de la vecina, Chana señaló que el agente de constatación “debe trabajar por lo que está reglamentado”.

“Todos sabemos que cuando salimos a la calle debemos llevar la documentación. Es un requisito fundamental de la ley”, afirmó.

De todos modos, admitió que existe confusión entre los conductores. “Comprendo el desconocimiento y no está mal”, dijo.

Además, reconoció que en otros lugares pueden aceptar la documentación digital. “Seguramente que sí. Por eso se presta para esto”, expresó.

El funcionario también sostuvo que analizará el caso particular de Ana Britos. “Lo voy a consultar con el juez de Faltas y ver cuándo se hizo eso para tratar de resolverlo a la persona”, indicó.

Por último, recomendó circular con la documentación física. “Que se acostumbren, como se hacía antes, de llevarlo por cualquier cosa, que, si necesitan exhibirlo, lo tengan y se eviten estos malos momentos”, concluyó.

Escuchá el audio:

20-05-26