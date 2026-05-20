Dorrego participará del Primer Encuentro Regional de Adultos Mayores en San Cayetano

Este sábado 23 de mayo, a partir de las 10, una delegación de Coronel Dorrego participará del Primer Encuentro Regional de Adultos Mayores, que se desarrollará en la ciudad de San Cayetano.

La propuesta reunirá a delegaciones de la región en una jornada pensada para promover la participación, el encuentro, la recreación y el fortalecimiento de los vínculos entre personas mayores.

La delegación dorreguense estará acompañada por los profesores del área Elsa Vecchi, Luciana Espinoza y Fernando Rodríguez, quienes acompañarán a los participantes durante el desarrollo de las distintas actividades previstas.

Entre las disciplinas programadas se encuentran juegos de mesa, sapo, taba y cornhole.

Además, la jornada finalizará con un baile recreativo compartido entre todas las delegaciones participantes. (20-05-26).