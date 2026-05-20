(Entrevista en LA DORREGO) Tras recibir una multa, una vecina pidió debatir el uso de Mi Argentina en Dorrego

La vecina Ana Britos se comunicó con LA DORREGO para salir al aire y plantear una inquietud vinculada con los controles de tránsito en nuestra ciudad. Según relató, recibió una multa durante un operativo porque presentó la documentación digital de la aplicación Mi Argentina y no llevaba consigo la documentación física.

“Hubo un operativo en el barrio Independencia y en el Mercantil, ahí en la entrada, y yo confiada, que siempre ando con toda la reglamentación y que tengo todo en orden, presento la documentación por Mi Argentina y me hacen una multa porque no podía acreditar la identificación ni del carnet ni de la cédula del auto ni de nada”, expresó.

Explicó que en su familia utilizan tres vehículos y que todos los conductores autorizados circulan con la documentación digital. “Todos nos movemos con Mi Argentina, tenemos autorizados todos los autos, el titular del auto autoriza a los demás para poder transitar”, señaló.

Luego, sostuvo que la situación le generó sorpresa porque en otros lugares la aplicación sí le resultó válida. “Me han parado en Ruta 3 en Pehuen Co y yo muestro eso y sirve, me han parado cerca de La Plata y eso sirve. Entonces, quiero saber por qué en Dorrego no sirve esa legislación”, afirmó.

Además, contó que consultó durante el operativo por los motivos de la infracción. “El policía me dijo que Mi Argentina servía solo para la pandemia. No me convenció para nada”, indicó. También relató la respuesta que recibió de una inspectora: “Me dice que en realidad no sirve eso porque si yo estoy haciendo un delito ellos me tienen que retener el carnet”.

Britos aseguró que no busca evitar la sanción y remarcó que pagará la multa. “La voy a pagar porque desconocía esa situación”, dijo. También aclaró: “El desconocimiento de la ley a mí no me exime de pagar la multa”.

En otro tramo de la entrevista, explicó que decidió hacer público el tema para advertir a otros vecinos. “La idea era generar un espacio de debate y por qué no después de esto Dorrego no se adhiere a la identificación electrónica”, manifestó.

También cuestionó la falta de un criterio uniforme. “Vamos a unificar criterios y decir qué sirve y qué no sirve”, reclamó.

Antes de finalizar, dejó una recomendación para quienes circulan en la ciudad. “Hasta que eso suceda, salgan con el carnet, con la tarjeta verde, con el seguro, todo físico”, advirtió.

Escuchá el audio:

20-05-26