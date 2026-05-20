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Ediles de Fuerza Patria confirmaron avances para la licitación de la obra del puente de acceso a Oriente y la dársena en Los Eucaliptos

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Integrantes del Bloque Fuerza Patria mantuvieron el viernes 15 un encuentro en Vialidad Provincial junto al agente técnico Mario Aguirre y el asesor Raúl Demichalis, quienes brindaron información sobre la obra que se llevará adelante en el puente de acceso a Oriente sobre la Ruta Provincial N°72.

Asimismo, se confirmó que el pliego ya se encuentra elaborado y que próximamente comenzará el proceso de licitación para la posterior ejecución de las obras.

“Estas acciones se concretan a partir de las gestiones realizadas por este bloque, luego de diversos encuentros mantenidos en la ciudad de La Plata con el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis”, destacaron desde esta bancada.

Por otra parte, mencionaron que, en respuesta al pedido de las familias del Barrio Los Eucaliptos y de la Escuela Primaria N°32 “Pedro Haugdaard”, también se encuentra listo el pliego para iniciar la licitación de la dársena solicitada. Esta obra contempla la construcción de dos accesos al barrio, uno en cada extremo —A y B— sobre la Ruta Provincial N°78, además de la apertura de una colectora lateral que permitirá una circulación más segura.

“Desde la Dirección manifestaron su disposición para continuar trabajando de manera conjunta, dando respuesta a las necesidades de las y los bonaerenses”, subrayaron.

“El Bloque Fuerza Patria continuará gestionando, acompañando y trabajando por cada vecino y vecina dorreguense, con la convicción de que un Estado presente es una herramienta fundamental para garantizar igualdad de oportunidades y mejorar la calidad de vida de la comunidad”, completaron. (20-05-26).

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