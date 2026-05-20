Fuerte respaldo del intendente Chalde a la continuidad del INTA

El intendente Juan Chalde dio apertura este miércoles a la reunión del Consejo Local Asesor del INTA Barrow.

“Queremos ratificar nuestro apoyo a que el INTA permanezca y que se mantenga con las capacidades operativas, técnicas y profesionales que ha tenido durante tantos años. Por eso, ante esta decisión que tiene el gobierno nacional de reducir los organismos, como el INTA, nos hemos manifestado en distintas oportunidades y lo quiero volver a decir, no por una cuestión ideológica de partidos políticos, sino por una cuestión clara, que nosotros creemos que este organismo cumple funciones que son muy beneficiosas para el desarrollo de la producción, para el crecimiento de la tecnología, para el desarrollo de variedades de semillas, para la genética y siempre van a ser más beneficiados los pequeños y medianos productores y nosotros conceptualmente creemos que deben mantenerse, deben subsistir y ojalá puedan crecer”, dijo.

“Por eso, vamos a seguir apoyando al INTA”, agregó Chalde, quien deseó una buena jornada de trabajo y subrayó la presencia del director de Producción de la comuna, Juan Ignacio Colantonio “que está muy consustanciado con todos y cada uno de los trabajos”. Resaltó también “el muy buen vínculo que tenemos con Matías Alcetagaray”, del INTA Coronel Dorrego.

Luego, habló la directora de la Chacra Experimental INTA Barrow, Natalia Carrasco, quien le agradeció al intendente “por hacernos parte, facilitarnos las actividades y por generar este espacio que para nosotros es muy importante”, destacó la ingeniera agrónoma, titular de la Chacra Barrow, en inmediaciones de Tres Arroyos.

El encuentro lo inició el ingeniero Alcetagaray con el primero de los temas que se fueron desarrollando durante la jornada, previstos en la agenda del Consejo Local Asesor, integrado por los municipios de Tres Arroyos, Gonzalez Chaves, San Cayetano y Coronel Dorrego. (20-05-26).