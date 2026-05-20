“La Zona Fría no es un privilegio, sino una herramienta de equidad”, afirmó Hernán Aguirre

El referente de la Coalición Cívica ARI en Coronel Dorrego, Hernán Aguirre, manifestó su acompañamiento al rechazo expresado por el Concejo Deliberante a cualquier intento de modificación o quita del beneficio establecido por la Ley Nacional N.º 27.637, que amplió el Régimen de Zona Fría para millones de usuarios en distintas regiones del país.

“Considero acertada la postura adoptada por los concejales de Fuerza Patria y del radicalismo, porque refleja una preocupación real de nuestros vecinos y de muchas familias que necesitan este acompañamiento para afrontar el costo de los servicios esenciales”, expresó Aguirre.

Asimismo, sostuvo que este régimen no debe interpretarse como un privilegio, sino como una herramienta de equidad que reconoce las diferencias climáticas, geográficas y económicas existentes entre las distintas regiones de la Argentina.

“En localidades del sur bonaerense, como Coronel Dorrego, las bajas temperaturas generan un mayor consumo de gas durante gran parte del año, impactando directamente en el bolsillo de trabajadores, jubilados y familias enteras. Por eso creemos que cualquier revisión de esta ley debe hacerse con responsabilidad, sensibilidad social y una mirada verdaderamente federal”, agregó.

Remarcó además que la Ley 27.637 significó un alivio importante para miles de hogares y permitió reducir desigualdades que afectaban a vastos sectores del interior del país.

“Es fundamental que quienes tienen responsabilidades institucionales escuchen el reclamo de las comunidades del interior y comprendan que detrás de cada tarifa hay personas que hacen enormes esfuerzos para sostener sus hogares y su calidad de vida”, señaló.

Finalmente, Aguirre expresó su expectativa de que las autoridades nacionales puedan abrir instancias de diálogo y evaluación antes de avanzar en medidas que podrían afectar a millones de argentinos alcanzados por el régimen de Zona Fría. (20-05-26).