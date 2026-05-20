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Priscila Minnaard se reunió con la ministra de Educación y planteó obras para la Escuela 32 Pedro Haugaard

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La diputada provincial de nuestra ciudad Priscila Minnaard participó de una reunión en el Ministerio de Educación de la provincia junto al diputado Valentín Miranda y la ministra Flavia Terigi, en donde intercambiaron distintos proyectos e ideas vinculadas a infraestructura y seguridad escolar.

“(Fue) una reunión muy amena, en donde pudimos intercambiar varios proyectos e ideas”, expresó Minnaard.

“Trasladamos la situación de la escuela número 32, respecto de la infraestructura, del proyecto de ampliación que tiene el intendente, junto con la comunidad educativa y el consejo escolar”, indicó.

“También, respecto de la accesibilidad de la escuela, presentamos el proyecto para realizar la dársena sobre la ruta 78 y un puente de acceso peatonal”, afirmó.

“Además, diferentes cuestiones referidas a un proyecto de ley presentado por nuestro bloque, que trabaja la seguridad dentro de las escuelas, en conjunto con el organismo provincial de defensa civil y el ministerio de educación”, sostuvo. (20-05-26).

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