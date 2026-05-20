Priscila Minnaard se reunió con la ministra de Educación y planteó obras para la Escuela 32 Pedro Haugaard

La diputada provincial de nuestra ciudad Priscila Minnaard participó de una reunión en el Ministerio de Educación de la provincia junto al diputado Valentín Miranda y la ministra Flavia Terigi, en donde intercambiaron distintos proyectos e ideas vinculadas a infraestructura y seguridad escolar.

“(Fue) una reunión muy amena, en donde pudimos intercambiar varios proyectos e ideas”, expresó Minnaard.

“Trasladamos la situación de la escuela número 32, respecto de la infraestructura, del proyecto de ampliación que tiene el intendente, junto con la comunidad educativa y el consejo escolar”, indicó.

“También, respecto de la accesibilidad de la escuela, presentamos el proyecto para realizar la dársena sobre la ruta 78 y un puente de acceso peatonal”, afirmó.

“Además, diferentes cuestiones referidas a un proyecto de ley presentado por nuestro bloque, que trabaja la seguridad dentro de las escuelas, en conjunto con el organismo provincial de defensa civil y el ministerio de educación”, sostuvo. (20-05-26).