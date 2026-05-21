Un concejal libertario bahiense presentó un proyecto para prohibir multas por no portar licencia de conducir física si se exhibe la versión digital en el vecino distrito

El concejal bahiense de La Libertad Avanza, Fernando Compagnoni, presentó un proyecto de ordenanza que pretende, entre otras cosas, reconocer y garantizar en todo el partido de Bahía Blanca la validez de la documentación digital exigible para la circulación vehicular.

La iniciativa apunta a la modernización del Estado, la simplificación administrativa y la eliminación de exigencias meramente formales, con el objetivo de alcanzar una administración pública razonable, eficiente y respetuosa de la libertad de circulación de los vecinos.

El proyecto se ampara en la normativa nacional vigente, que reconoce plena validez legal a la Licencia Nacional de Conducir en formato digital, disponible a través de la aplicación Mi Argentina. Además, destaca que la Superintendencia de Seguros de la Nación también reconoció idéntica validez al comprobante digital del Seguro Obligatorio Automotor.

“Es inadmisible que, siendo parte de un avance tecnológico a pasos agigantados, el Municipio, en su carácter de autoridad de aplicación y control en materia de tránsito, no pueda poner en funcionamiento un sistema que permita fiscalizar la vigencia y autenticidad de la documentación mediante códigos QR”, remarcó Compagnoni.

En el artículo 3° del proyecto de ordenanza se establece que la Licencia Nacional de Conducir en formato digital, exhibida mediante la aplicación Mi Argentina, plataforma oficial equivalente, código QR, constancia digital válida o cualquier otro mecanismo oficial que en el futuro la reemplace o complemente, tendrá plena validez para circular dentro del partido de Bahía Blanca. Asimismo, la autoridad municipal de control no podrá exigir la presentación de la licencia física cuando el conductor exhiba válidamente la licencia digital vigente.

Del mismo modo, se solicita que el mismo procedimiento sea aplicado al seguro obligatorio.

En caso de aprobarse la iniciativa, quedará prohibido labrar actas de infracción, imponer sanciones, disponer retenciones, secuestros, remociones o impedir la circulación con fundamento exclusivo en la falta de portación de la licencia física, siempre que el conductor acredite su existencia y vigencia mediante medios digitales admitidos. (21-05-26).