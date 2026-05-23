Así se jugará la novena fecha del oficial de fútbol local
Entre mañana domingo 24 y el lunes 25 se disputará la novena fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Villa Rosa.
Los partidos del domingo:
Esperanza vs. Suteryh: a las 18.
Club de Pelota vs. S.U.P.A. : a las 15.
Divisorio vs. Atlético Monte Hermoso: a las 14.
Villa Rosa vs. San Martín: a las 15.
Ferroviario vs. Alumni: a las 15.
Ventana vs. Independiente de Dorrego: a las 15.
Los cotejos del lunes:
Almaceneros vs. Progreso: a las 15.
Independiente de Pringles vs. Porteño: a las 15.
POSICIONES: Atlético Monte Hermoso, 24 puntos; Ferroviario e Independiente Dorrego, 19; Suteryh, 18; Independiente de Pringles y Porteño, 15; Ventana, 13; San Martín, SUPA, Almaceneros, 12; Alumni, 11; Villa Rosa, 10; Progreso, 7; Esperanza, 1; Divisorio y Pelota, 0. (23-05-26).