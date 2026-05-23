Deportes

Así se jugará la novena fecha del oficial de fútbol local

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
FOTO PRENSA ATLÉTICO MH

Entre mañana domingo 24 y el lunes 25 se disputará la novena fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Villa Rosa.

Los partidos del domingo:

Esperanza vs. Suteryh: a las 18.

Club de Pelota vs. S.U.P.A. : a las 15.

Divisorio vs. Atlético Monte Hermoso: a las 14.

Villa Rosa vs. San Martín: a las 15.

Ferroviario vs. Alumni: a las 15.

Ventana vs. Independiente de Dorrego: a las 15.

Los cotejos del lunes:

Almaceneros vs. Progreso: a las 15.

Independiente de Pringles vs. Porteño: a las 15.

POSICIONES: Atlético Monte Hermoso, 24 puntos; Ferroviario e Independiente Dorrego, 19; Suteryh, 18; Independiente de Pringles y Porteño, 15; Ventana, 13; San Martín, SUPA, Almaceneros, 12; Alumni, 11; Villa Rosa, 10; Progreso, 7; Esperanza, 1; Divisorio y Pelota, 0. (23-05-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

La gran final del Apertura de AFA también la vivirás por LA DORREGO

Atlético Monte Hermoso conquistó la Superliga de hockey y selló su clasificación a la Fase Final nacional de 2027

Monte imparable: ganó 7 a 0 y se aleja de los escoltas

La atleta local Nora Acuña, que competirá en Europa, fue recibida por el intendente Chalde

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior