(Entrevista en LA DORREGO) La Coope lanza el 39º Certamen Infantil y Juvenil: “Mundo IA: el futuro es cooperativo”

La Cooperativa Obrera invita a participar del 39° Certamen Infantil y Juvenil, una propuesta educativa que este año propone explorar la Inteligencia Artificial (IA) desde una perspectiva ética, responsable y solidaria. Bajo el lema “Mundo IA: el futuro es cooperativo”, la iniciativa busca que niños y jóvenes de diversas provincias utilicen la tecnología para resolver desafíos de su comunidad. Mientras las máquinas usan algoritmos matemáticos, el Certamen propone usar un algoritmo tan antiguo como eficiente: la solidaridad, la equidad y el trabajo en equipo.

En esta 39º edición, el certamen busca promover que los niños y jóvenes no sean simples “usuarios” de tecnología, sino que piensen de qué modo puede usarse la IA para el bien común. La propuesta consiste en presentar un trabajo en formato de imagen tipo afiche donde se integre la IA como un “socio creativo” para expresar los valores del cooperativismo aplicados a fines sociales, ambientales o de cuidado.

Categorías y consignas:

• Categoría infantil (4º a 6º grado): “El Robot Vecino”

El desafío es imaginar un robot que realice tareas solidarias en su barrio o escuela (ayuda mutua y solidaridad).

• Categoría juvenil (1º a 3º año secundaria): “El Guardián del Agua”

Crear un personaje protector que utilice tecnología para promover el uso responsable del agua en su entorno local (responsabilidad social y cuidado del entorno).

Modo de participación:

Puede ser individual o en equipos de hasta tres integrantes, siempre bajo la guía de un docente o un tutor adulto responsable. Es condición obligatoria completar la Ficha de Proceso, un registro donde los participantes documentan su experiencia, los aprendizajes logrados y los prompts utilizados para interactuar con la IA. La omisión de este documento implica la anulación de la participación. Los trabajos se recibirán de manera digital desde el 1 de junio hasta el 30 de agosto de 2026 inclusive.

Reconocimientos y premios:

Además de los certificados de participación para todos los inscriptos, el jurado seleccionará 130 trabajos destacados que recibirán un Certificado de Distinción. Entre los autores de estos trabajos se realizará un sorteo final el 2 de octubre de 2026 con premios que incluyen notebooks, consolas PS5, tablets, parlantes y más. También habrá reconocimientos especiales (mochilas y proyectores) para los docentes e instituciones de los alumnos ganadores en el ámbito escolar.

Más información, bases e inscripción: https://www.cooperativaobrera.coop/lp/certamen-infantil-juvenil/ Consultas: certamenescolar@cooperativaobrera.coop

Todos los detalles del certamen fueron comentados a LA DORREGO habló con Sandra Lorena Massheimer, Consultora empresarial especializada en exportaciones, estrategia y aprendizaje en Inteligencia Artificial Generativa.

Escuchá el audio de la nota:

22-05-26