Milei anunció una nueva baja de retenciones para la soja, el trigo y la cebada

Javier Milei anunció que bajará las retenciones para las exportaciones de trigo, cebada y soja. Lo hizo en el marco del acto aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

“Vamos a bajar las retenciones de trigo y cebada de 7,5 a 5,5% a partir de junio 2026”, comunicó en primer lugar el mandatario.

Luego, realizó un anuncio vinculado a la soja. “Sería injusto si nos olvidamos de la soja. A partir de enero del 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar entre un cuarto y medio punto por mes de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos”, indicó.

También adelantó una baja de retenciones para la industria. “A partir de julio 2026 hasta junio 2027 a la industria automotriz, a la industria petroquímica, a maquinarias vamos a ir a cero”, dijo y prometió que el Ministerio de Economía anunciará el cronograma completo en los próximos días.

“Vamos a seguir bajando retenciones, vamos a seguir achicando el tamaño del gasto público para poder devolverle a los argentinos de bien el dinero que les corresponde. Que se achique el Estado, que se agrande el mercado, para que tengamos más libertad y por ende más prosperidad”, afirmó.

Milei aseguró que durante su gestión se termina “el calvario de que el funcionamiento del país entero dependa del agro”. Recordó a su vez que “durante décadas el campo fue el pagador de última instancia de la Argentina”.

“Cuando había crisis subían las retenciones, cuando faltaban dólares, desdoblaban el tipo de cambio, cuando había inflación, precios máximos sobre su producción. Siempre el mismo sector financiando los rotos del resto”, describió.

En la misma línea, Milei aseguró que se trabaja para que en la Argentina “el agro pueda ser libre” y prometió que “en la medida en que sean competitivos, se les va a sacar esa carga que les impusieron”. “Vamos a liberar cada día a un sector que tanto hizo por el país y que tanto se lo ha castigado”, adelantó. (con información de Clarín). (22-05-26).