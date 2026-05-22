El bloque local de Fuerza Patria pidió en el Concejo evaluar la adhesión municipal al convenio “YPF en Ruta”

La concejala Mercedes Gagna argumentó un proyecto de resolución del bloque Fuerza Patria para solicitar al Departamento Ejecutivo que evalúe la adhesión al convenio “YPF en Ruta”´, de YPF Sociedad Anónima, para la provisión de combustibles y lubricantes destinados a la flota municipal.

Durante la lectura del expediente, indicó que el porcentaje del presupuesto municipal destinado a la adquisición de combustible y lubricantes motivó la iniciativa y se destacó que el programa “YPF en Ruta” está dirigido a organismos públicos, con acceso a precio diferencial, plazo de pago extendido y control de flota en tiempo real.

El proyecto también mencionó que varios municipios bonaerenses ya se encuentran adheridos, entre ellos Pinamar, Pergamino, Adolfo Alsina, Lobería, Punta Indio, Castelli, Trenque Lauquen, Laprida y Benito Juárez, este último mediante el decreto 1026/2024.

Según el texto, la adhesión “genera un ahorro directo por precio de compra mayorista, evita aumentos abruptos de precio de mercado y permite reducir el consumo mediante el control de conductas de manejo”.

Además, detalló que el sistema otorga una tarjeta por vehículo y un PIN por chofer, con factura única y detalle de consumos por unidad, fecha, litros y estación de servicio, además de reportes analíticos de rendimiento.

El artículo primero del proyecto solicita al Ejecutivo que evalúe y, “en caso de resultar conveniente”, adhiera al convenio. El artículo segundo requiere que se informe al cuerpo deliberativo, dentro de los 30 días de aprobado el proyecto, el resultado del análisis económico y operativo de la adhesión.

Tras la lectura, la Gagna explicó el objetivo de la iniciativa: “El espíritu de este proyecto obviamente que es el de optimizar recursos dentro de nuestro presupuesto municipal”.

Señaló que “alrededor del 2% se destina a combustibles” y aclaró que “estamos hablando alrededor de 480 millones”.

También indicó que mantuvieron conversaciones con otros municipios adheridos al programa. “Nos hablan de la ventaja de firmar este convenio porque, además, y no es un detalle menor, de un precio diferencial, los plazos mejoran y la transparencia también”, afirmó.

Sobre el funcionamiento del sistema, Gagna sostuvo: “Este convenio se hace a través de una tarjeta, cada funcionario tiene una tarjeta, el Ejecutivo puede calcular cuántos kilómetros es que gasta cada dirección, entonces facilita muchísimo y agiliza lo que es el funcionamiento”.

La concejala comparó además los costos del combustible. “Nosotros comparamos el precio que pagó nuestro municipio en el mes de febrero. Para que tengan una idea, el litro de gasoil nosotros lo pagamos 1.466 pesos el litro, y un municipio en el mismo mes de febrero de 2025 adherido a este programa lo está pagando 1.230”, afirmó.

“Sabemos por labor parlamentaria que se va a pedir el pase a comisión y nosotros estamos de acuerdo porque nos va a servir para interiorizarnos bien en lo que es este convenio”, agregó.

También señaló que desde otro bloque propusieron convocar a representantes de YPF. “Incluso el presidente del otro bloque nos decía de poder convocar a algún agente de YPF que nos parece oportuno”, manifestó.

Finalmente remarcó: “Desde nuestro bloque vemos muy bien que se pase a comisión para poder enriquecer este proyecto, que la idea, reitero, es optimizar recursos”.

Por su parte, Romina Rozas (UCR) confirmó el acuerdo alcanzado en la reunión de labor parlamentaria para enviar el expediente a comisión.

Rozas explicó que el objetivo es estudiar en profundidad el convenio. “Queremos estudiar un poco más en qué consiste el convenio, sabemos que, por ejemplo, la obtención de estas tarjetas que mencionaba la concejal tienen un costo para el municipio, entonces evaluar también en ese sentido cómo sería la implementación”, señaló.

Además, transmitió que desde el Ejecutivo se busca “la optimización de recursos” y comentó que dialogó con el jefe de compras municipal. “Me comentaba que el combustible se compra a granel, más allá de que no tengamos este convenio, el combustible se compra a granel”, indicó.

Por último, sostuvo: “Solicitar el pase a comisiones para poder evaluarlo y si es un beneficio para nuestro municipio, por supuesto, concretarlo”.

El proyecto fue enviado a la comisión de Interpretación, Petición y Reglamento. (22-05-26).