(Entrevista en LA DORREGO) Juan Martín Scalerandi llegará este sábado a Dorrego con un repertorio de música surera y obra propia

La música de la llanura bonaerense tendrá este sábado 23 una nueva cita en nuestra ciudad. El guitarrista, compositor, investigador y docente Juan Martín Scalerandi se presentará en el Centro Cultural Municipal (CCM), evento que comenzará a las 20 e incluirá también la actuación del intérprete dorreguero Emanuel D’Addario.

En diálogo con LA DORREGO, Scalerandi dijo que ya conoce nuestra ciudad. Recordó que estuvo “apenas después de la pandemia”, en el marco del Festival de Guitarras Amaranto Álvarez, también en el CCM.

“Conozco muy bien la historia, principalmente de la Fiesta de las Llanuras y de las acciones de ese evento. Para mí es un placer poder estar ahí y humildemente ser parte del concierto y llevar un poco de la música mía y algunas otras músicas también, pero siempre dentro del marco de los sureros, que es lo que a mí me referencia hace tantos años”, expresó.

Sobre el repertorio que ofrecerá en Dorrego, explicó que llevará principalmente composiciones propias, aunque también incluirá obras de referentes del género.

“Voy a llevar principalmente música mía surera, que es mi repertorio, se basa en obra propia, pero voy a hacer alguna cosita de Moreno Palacios, no sé, alguna otra cosa, vaya a saber de quién, por ahí de Mario Pardo también haga alguna cosa”, señaló.

“La idea es llevar alguna variedad de géneros y de músicas instrumentales, cantadas, y poder mostrar mi desarrollo musical de hace tantos años”, indicó.

Durante la entrevista también reflexionó sobre el presente de las propuestas culturales vinculadas a la música surera y los espectáculos intimistas.

“La cultura de Argentina hoy cuesta en líneas generales, más las propuestas que son de tipo intimistas o que merecen algún tipo de atención y reflexión de parte del público”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que gran parte de la escena actual se orienta hacia otro tipo de espectáculos.

“Hoy, el entretenimiento a nivel mundial pasa más por cuestiones que tienen que ver con las grandes sonoridades”, afirmó.

Sin embargo, destacó que todavía existen espacios donde este tipo de música encuentra recepción.

“Siempre hay sitios, siempre lugares donde la gente te recibe maravillosamente bien y quiere escuchar este tipo de propuestas”, aseguró.

Scalerandi también repasó sus vínculos familiares con la música criolla y el tango. Contó que sus abuelos, oriundos del sur del conurbano bonaerense, tenían una fuerte pasión por los cantores nacionales de las primeras décadas del siglo pasado.

“Ellos tenían una cultura criolla y dentro de esa cultura criolla la pasión por la música criolla, lo surero y bastante lo tanguero”, recordó.

“Encontré una foto de Corsini firmada para mi abuela y una de Mercedes Simone firmada para mi abuelo”, relató.

Otro de los momentos destacados de la charla tuvo relación con su vínculo con Omar Moreno Palacios, de quien fue vecino, amigo y guitarrista.

“Yo nací en la esquina de su casa (en Temperley)”, contó.

“De vecino y admirado pasó a ser un amigo y después un día tuve la suerte de pasar a ser su guitarrista”, señaló.

Además, definió a Moreno Palacios como artista fundamental de la música surera.

“Fue una figura inmensa, inconmensurable, quizás el más grande para mi gusto en todos los tiempos”, afirmó.

Scalerandi cuenta con tres discos solistas, editados en 2009, 2015 y 2024, además de numerosas participaciones en grabaciones junto a otros artistas. También trabaja desde hace años en un extenso libro dedicado a la música de la provincia de Buenos Aires.

“Armé un libro que tiene como unas 300 páginas, que tiene varias partes: una de milonga, una de cifra, una de estilo, una de triunfo”, explicó.

En este sentido, reconoció que la complejidad para obtener autorizaciones y sostener una edición de esas características todavía impidió su publicación.

“Nunca encontré quien se interese en eso puntualmente”, lamentó.

Escuchá el audio:

22-05-26