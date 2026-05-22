Fuerte choque en el acceso a Pringles

Dos vecinos de Coronel Pringles resultaron heridos tras una fuerte colisión en el acceso a la ciudad.

Luis D’Amico y Alberto D’Amico sufrieron lesiones que, en principio, no revestirían gravedad, aunque se dispuso el inmediato traslado de ambos en ambulancia al hospital local, para recibir atención médica.

El incidente vial se registró en horas de la mañana de hoy, cuando el utilitario en el que viajaban los dos ocupantes chocó contra el lateral de un camión en el acceso de la ruta 51 y Boulevard 40.

El rodado menor circulaba por el citado boulevard, mientras que el camión viajaba en sentido Pringles-Bahía Blanca. El conductor del rodado mayor, no identificado, resultó ileso.

En el lugar trabajaron personal policial, de la Guardia Urbana Municipal y bomberos voluntarios (Fuente agencia Coronel Pringles La Nueva). (22-05-26).