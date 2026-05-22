Policiales

Fuerte choque en el acceso a Pringles

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

Dos vecinos de Coronel Pringles resultaron heridos tras una fuerte colisión en el acceso a la ciudad.

Luis D’Amico y Alberto D’Amico sufrieron lesiones que, en principio, no revestirían gravedad, aunque se dispuso el inmediato traslado de ambos en ambulancia al hospital local, para recibir atención médica.

El incidente vial se registró en horas de la mañana de hoy, cuando el utilitario en el que viajaban los dos ocupantes chocó contra el lateral de un camión en el acceso de la ruta 51 y Boulevard 40.

El rodado menor circulaba por el citado boulevard, mientras que el camión viajaba en sentido Pringles-Bahía Blanca. El conductor del rodado mayor, no identificado, resultó ileso.

En el lugar trabajaron personal policial, de la Guardia Urbana Municipal y bomberos voluntarios (Fuente agencia Coronel Pringles La Nueva). (22-05-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Bahienses chocaron tras esquivar un animal

Volcó un camión con bebidas en la ruta 51

Tragedia cerca de Suárez: murió un camionero de Oriente

Cuatro muertos en un choque en el Abra de la Ventana

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior