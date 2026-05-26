Estos son los argumentos para el pedido de obras de seguridad vial en inmediaciones de la Escuela Nº 32 Pedro Haugaard

El Concejo Deliberante un proyecto para solicitar seguridad vial para el sector de la Ruta Provincial Nº 78 donde se encuentra la Escuela Primaria Nº 32 “Pedro Hauggard”.

La iniciativa surgió a partir de una nota presentada por padres, madres y tutores de alumnos de la institución educativa, ubicada a la vera de la ruta provincial. En los fundamentos del proyecto se señaló que “la matrícula de dicha institución educativa se ha incrementado por la erradicación de varias familias en el paraje conocido como barrio Los Eucaliptos”.

Durante la lectura del expediente, el concejal Casiano Gutiérrez expresó: “Se ve necesario dotar a ese sector de la Ruta Provincial Nº 78 de mayor seguridad vial toda vez que alumnos y familias ingresan y egresan permanentemente de la misma durante el periodo escolar”.

El proyecto recordó además antecedentes legislativos relacionados con la problemática. En ese sentido, se mencionó que “con anterioridad, a través de las resoluciones Nº 3/21 y Nº 20/22, se han solicitado a Vialidad Provincial diferentes medidas preventivas en cuanto a la seguridad vial para garantizar el ingreso y egreso seguro de estudiantes y familias”.

Entre los argumentos expuestos, también se destacó “que es necesaria la construcción de dársenas de detención segura en dicho sector para garantizar la seguridad de estudiantes, familias y docentes” y “que resulta fundamental la intervención de la Dirección de Vialidad Provincial en su carácter de autoridad competente a fin de evaluar y ejecutar las medidas necesarias para corregir esta problemática”.

El proyecto de resolución solicitó formalmente a la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires “la construcción de dársenas de detención seguras en el sector de la Ruta Provincial Nº 78, en inmediaciones de la Escuela de Educación Primaria Nº 32 Pedro Haugaard, y la implementación de medidas de seguridad adicionales en los horarios de ingreso y egreso de alumnos, familias y docentes de dicha institución”.

“Esta resolución es para reforzar el pedido de estas familias, de estos familiares de alumnos que nos han hecho llegar esta nota y se han reunido con concejales de todas las fuerzas, planteando una serie de sugerencias para mejorar en la escuela”, dijo Gutiérrez.

“Es una forma de tratar de traccionar este tema y buscar una solución más pronta”, sostuvo.

“A esto se le suma gestiones que sabemos que ha hecho nuestro Intendente en Vialidad Provincia y que sabemos que desde el Consejo Escolar también han estado gestionando, así que esperamos que tenga mayor prioridad este trámite y podamos verlo concretarse pronto”, completó. (26-05-26).