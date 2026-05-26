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Un repaso random por nuestro archivo / 17 de diciembre de 2008: anunciaban la presentación de La Misa Criolla en nuestra ciudad

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Así lo informó textualmente LA DORREGO:

El viernes 19 de diciembre, a las 22, en la plaza principal, con entrada libre y gratuita, se presentará por primera vez en nuestra ciudad la reconocida obra 00.

El espectáculo será interpretado en piano por Facundo Ramírez (hijo de Ariel Ramírez, su creador) y Claudio Sosa como solista.

Fueron tres curas los inspiradores y protagonistas de la creación -hoy famosa en el mundo entero- renombrado pianista y compositor 1963, año de su gestación.

El maestro Ramírez, ya entusiasmado con la idea del padre Alejandro Mayol de escribir una misa argentina que recogiera los ritmos de nuestro folclore, recurrió al reverendo Osvaldo Catena, asesor de liturgia para América Latina. Y al concluir su esbozo musical sobre el texto sagrado, encomendó el arreglo coral al presbítero Jesús Gabriel Segade.

Fue todo un gesto del compositor y de los sacerdotes, que buscaban el reencuentro del hombre común con Dios en ese oficio religioso pronunciado en la lengua de nuestros mayores, el bienamado castellano.

Ariel Ramírez emprendió entonces el camino de búsqueda del espíritu religioso para lograr su simbiosis con las voces de la propia tierra.

“La Misa Criolla” honra a la música nacional al expresar nuestra cultura, nuestro paisaje, y al idioma de Cervantes, mientras recorre todos los rincones de la tierra.

“Será un espectáculo muy hermoso ya que tendrá parte del disco original que es “la Navidad Nuestra” , anticipó Facundo Ramírez.

También dijo que estará Claudio Sosa, sobrino de Mercedes y agregó que realizará una parte instrumental y se interpretarán clásicos del folclore nacional.

“Estoy feliz de hacer este espectáculo, que, además de Borrego, el fin de semana también presentaremos en Tres Arroyos y Mar del Plata”, dijo.

Este evento es requerido por distintos municipios en cualquier época del año, más allá de que en esta fecha se piden más los conciertos navideños.

Ramírez se mostró alegre y ansioso por acudir por primera vez a nuestra ciudad.

“Somos artistas populares y estamos dispuestos a ir adonde nos llamen”, finalizó. (26-05-26).

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