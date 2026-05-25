“¡La libertad es de los hombres y mujeres de la Patria; no de sus mercados y mercaderes!”

Por Gustavo Ariel Blázquez / Prensa MCD

El intendente Juan Chalde presidió en la mañana de este lunes 25 el Acto Oficial celebratorio del 216.º Aniversario de la Revolución de Mayo. Comenzó poco antes de las 10 en la Plaza Central con el izamiento de banderas y luego continuó en el Teatro Español con la presencia de otras autoridades, representantes de instituciones, abanderados y público. Integrantes de la Asistencia Técnica de Tango, vestidos de época, acompañaron la realización y además se repartieron escarapelas entre los asistentes.

Luego de la entonación del Himno Nacional, habló el director de Gobierno de la Municipalidad, Silvio Canavesi, quien inició su alocución haciendo una breve reseña histórica y luego, entre otros párrafos, mencionó: “La Patria y la libertad son cosas demasiado serias, extremadamente sensibles para la vida de un pueblo que hace muchos años eligió su propio camino; en ese contexto, los hombres y mujeres de la Democracia tenemos una responsabilidad suprema con la historia”.

“Mariano Moreno dejó bien claro que era menester dar a conocer los derechos públicos para evitar caer bajo nuevos tiranos. Vecinos, con los malos ejemplos que nos están dando algunos líderes mundiales por estos días, se convierte en una obligación insoslayable no dar la espalda a los ideales de la Revolución de Mayo, al coraje con que fue encarada y a los claros conocimientos del contexto internacional que por ese entonces estaba mutando; más la consigna se convirtió en un norte sin desviaciones, sin atajos. Fue la conciencia preclara y concisa de personas del común que se convencieron de que la emancipación no era una opción para barajar como posible; más bien era la meta para cimentar el futuro de libertad que culminó en independencia y autodeterminación”.

“Les puedo asegurar que hoy, cuando veo vulnerados los derechos de quienes menos poseen, porque nos están haciendo creer que la no intervención del Estado en los asuntos más sensibles y complejos de la vida del pueblo es lo más conveniente, la sangre se me convierte en un torrente en ebullición y me empuja, me compromete y, aún más, me obliga a continuar la lucha”.

“Los libros me llevan una y otra vez a encontrarme con Castelli y sus encendidas palabras y acciones, con Manuel Belgrano, con la intransigencia de Domingo French y Antonio Beruti. ¡No especulaban, actuaban! ¡Se les llenaba el alma de liberación y jamás les tembló el pulso! Pues a nosotros tampoco nos tiembla el pulso; ¡la historia nos marca el derrotero! ¡La libertad es de los hombres y mujeres de la Patria, no de sus mercados y mercaderes, de falsos profetas que inundan con palabrería vacía los intangibles anaqueles de las redes sociales!”.

“Muchos gobernantes de esta sufrida Nación del sur debieron enfrentarse permanentemente a quienes, en nombre de la Patria, la ofrecieron en venta en una ‘vidriera irrespetuosa’. Hoy, mucho más que nunca, debemos alzar los valores y premisas de los patriotas de Mayo y ser verdaderos embajadores de su legado. ¡Viva la Patria!”, culminó diciendo Canavesi.

Posteriormente, bajo la dirección de Flavia Majluf, la Comedia Dorreguense presentó, en formato de radioteatro y muy bien logrado por cierto, una recreación mediante la interpretación, la palabra y sonidos radiales de aquellos hechos históricos que dieron origen al nacimiento de nuestra Patria. (25-05-26).