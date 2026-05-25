El Concejo analiza una propuesta para establecer un plazo de 30 días para que el Ejecutivo responda pedidos de informes

El Concejo Deliberante debatió en la sesión del pasado 13 de mayo un proyecto de ordenanza presentado por el bloque Fuerza Patria que propone establecer un plazo máximo de 30 días corridos para que el Departamento Ejecutivo responda las minutas de comunicación aprobadas por el cuerpo.

La iniciativa fue argumentada por la concejala Manuela Alonso, quien sostuvo que “las minutas de comunicación constituyen instrumentos institucionales mediante los cuales el Honorable Consejo Deliberante solicita informes, datos y precisiones al Departamento Ejecutivo sobre cuestiones de interés público vinculadas a la realidad del distrito”.

Durante la lectura del proyecto, la edil remarcó que “el acceso a la información pública y administrativa en tiempo oportuno resulta indispensable para el correcto ejercicio de las funciones legislativas de control y representación” y afirmó que “la demora o falta de respuesta a las minutas de comunicación obstaculiza el tratamiento eficiente de problemáticas que afectan a vecinos y vecinas del distrito”.

El proyecto establece en su artículo primero que “el Departamento Ejecutivo Municipal deberá responder las minutas de comunicación aprobadas por el Honorable Consejo Deliberante dentro de un plazo máximo de 30 días corridos contados desde su notificación formal”.

Además, contempla que, en caso de imposibilidad administrativa o técnica para responder dentro de ese período, el Ejecutivo deberá comunicar la situación de manera fundada e indicar un plazo estimado para la contestación definitiva.

En el recinto, Alonso explicó los fundamentos políticos de la propuesta. “Cuando un cuerpo o los distintos bloques pedimos una minuta de comunicación, lo hacemos necesariamente para informar a la población sobre una situación específica que requiere a veces datos, relevamientos, y eso nos permite establecer posteriormente políticas públicas o básicamente de respuesta a la población sobre alguna situación en particular”, expresó.

“Nosotros observamos que no tenemos el mismo acceso a la información. Necesitamos respuestas concretas y escritas de los relevamientos o datos que se solicitan”, añadió.

Luego, enumeró pedidos de informes que permanecen sin respuesta. “Tenemos distintas minutas de comunicación sin responder, información sobre la extractora de aceite, sobre los costos del bacheo, sobre contaminación del estuario en la Ribera de Marisol, información sobre las vacantes del servicio local, sobre el programa Promesol”, indicó. También afirmó que existen minutas pendientes “del año 2025”.

Desde la bancada de La Libertad Avanza, la concejala Rosana Cabarcos manifestó el acompañamiento al tratamiento del proyecto y solicitó su pase a comisión. “Desde este bloque nos resulta interesante el proyecto y como acordamos en labor parlamentaria solicitamos pasarlo a comisión para pulir algunos detalles y ver de qué manera se puede realizar este pedido y se pueda cumplimentar”, señaló.

Por su parte, Soraya Barandiarán (UCR) expresó: “Siendo nosotros concejales del oficialismo, estamos en total acuerdo de que debe existir un diálogo fluido entre ambos poderes, precisamente porque data de la transparencia y las obligaciones de gobierno”.

“Las minutas para nosotros son herramientas donde se requiere información” y consideró “sumamente necesario analizarlo con mayor profundidad el alcance jurídico”, dijo.

Barandiarán planteó interrogantes respecto de la aplicación de la futura norma. “Uno de ellos es qué pasaría si esa minuta de comunicación no es contestada por el Departamento Ejecutivo, si es una simple manda institucional o bien pensamos ponerle algún tipo de sanción”, expresó.

“Debemos trabajarlo para no generar ningún tipo de laguna jurídica”, admitió Barandiarán.

A su turno, Ana María Balda (Fuerza Patria) vinculó el proyecto con otros expedientes aún sin respuesta. “Una de las minutas del 2025 que está sin responder” corresponde, según indicó, a un pedido relacionado con desagües pluviales.

“Somos un órgano de contralor de las diferentes actividades del Gobierno Municipal. No es una obligación, pero sí es nuestra facultad requerir información a los efectos de evitar después posibles contratiempos. No es necesario esperar a que suceda un hecho peligroso o dañoso para la población, sino que tenemos que estar alertas previo a que eso suceda y contar con la información necesaria”, destacó.

Su compañera de bloque, Mercedes Gagna, coincidió con el pase a comisión y señaló que desde su bloque también analizaron antecedentes de otros municipios. “Hemos estado leyendo de otros distritos y en algunos casos se aplicaban sanciones”, indicó.

Además, afirmó que “surge de una necesidad porque desde este espacio lo vivimos en carne propia el tema de la falta de contestación de las minutas de comunicación en tiempo y forma”.

“Si se contestan pasado el tiempo o en un plazo demasiado laxo, no cumple su función, pierde la fuerza, pierde el sentido”, expresó.

Gagna aseguró además que actualmente existen “alrededor de 15 minutas de comunicación sin contestar” y precisó que “ayer justo nos contestaron dos, son 13 minutas de comunicación sin contestar”.

Finalmente, el proyecto fue girado a la comisión de Interpretación, Petición y Reglamento para su análisis. (25-05-26).