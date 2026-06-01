Rechazo de la rendición de cuentas 2025: los argumentos de cada bloque

Como informó LA DORREGO, el Concejo Deliberante rechazó -por mayoría- la rendición de cuentas del ejercicio económico y financiero del año pasado.

Fueron presentados tres dictámenes, uno de mayoría por la aprobación (UCR) y dos por las minorías por el rechazo (Fuerza Patria y La Libertad Avanza).

Al realizarse la votación cada bloque votó su dictamen, produciéndose un empate entre el dictamen de la mayoría y el de la primera minoría, desempatando el presidente del HCD, quien vota el dictamen de la primera minoría (Fuerza Patria), por lo cual la rendición de cuentas del ejercicio 2025 fue rechazada.

Durante la lectura, señaló que el Departamento Ejecutivo había elevado la documentación correspondiente a la rendición de cuentas y sostuvo que el análisis realizado por el cuerpo se ajustó a las facultades establecidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades.

En primer lugar, el concejal Gutiérrez (UCR) leyó el dictamen en representación de la mayoría de las comisiones de Presupuesto y Hacienda e Interpretación, Petición y Reglamento.

“Este cuerpo ha contado para el análisis con documentación disponible suministrada por el Departamento Ejecutivo y el acceso al sistema RAFAM según la reglamentación vigente”, destacó.

“Se han examinado los estados financieros y patrimoniales, movimientos de caja y banco, composición de saldos, ejecución presupuestaria, memoria y demás comprobantes en Contaduría Municipal”, agregó.

Gutiérrez afirmó que “del análisis se desprende que la ejecución presupuestaria se enmarca en lo establecido en la normativa vigente, Ley Orgánica Municipal y Reglamento de Contabilidad”.

Por ese motivo, la mayoría de las comisiones propuso “aprobar la rendición de cuentas de la percepción e inversión de fondos comunales correspondiente al ejercicio económico financiero 2025”.

El dictamen de Fuerza Patria

El primer dictamen de minoría fue leído por Mercedes Gagna, presidenta del bloque de Fuerza Patria.

En los fundamentos, recordó que el análisis de la rendición de cuentas constituye una facultad del Concejo Deliberante y se remarcó que la herramienta permite controlar el manejo de los fondos públicos y garantizar la transparencia de la gestión.

“Se advierte no haberse cumplido acabadamente con las formalidades exigidas por el Reglamento de Contabilidad y la Ley Orgánica Municipal”.

Además, enumeró observaciones sobre procedimientos administrativos. Entre ellas, mencionó “incumplimiento al círculo de compras, falta de formalidades y claridad en diversas órdenes de pago, tales como la falta de firma, ausencia de indicación de lugar y fecha, carácter, número de beneficiario, no especificación del bien respecto al cual se realiza la orden de pago”, además de “contrataciones directas con un solo presupuesto” y “pago de viáticos percibidos por sujeto diferente al titular de la orden de pago”.

“Este gobierno, durante el ejercicio en cuestión, ha tenido, como históricamente sucede, una débil tarea en la gestión de recaudación de los mismos”, dijo Gagna.

Sobre la ejecución presupuestaria, indicó que “el presupuesto original era de 21.139.460.000 y se terminó ejecutando un total de gastos de 25.261.445.035,59”, cifra que, según el despacho, representó “un 19% más que el presupuestado original”.

Dijo que “el ejercicio 2025 arrojó un superávit de casi 564 millones” y que la situación económico-financiera presentó “un superávit de casi 3.633 millones”.

Los argumentos de La Libertad Avanza

Finalmente, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Rosana Cabarcos el dictamen de la segunda minoría.

“(El tratamiento de la rendición de cuentas) “no sólo constituye una mera formalidad administrativa o contable, sino una herramienta fundamental del sistema republicano de gobierno, tendiente a garantizar la transparencia, la razonabilidad y la correcta administración de los fondos públicos pertenecientes a la comunidad”, dijo.

“Tras analizar la documentación obrante en RAFAM y en Contaduría Municipal, surgen observaciones relevantes vinculadas a la ejecución presupuestaria, utilización de partidas y asignación de recursos públicos”, añadió.

“Se advierte haber sido afectados principios de razonabilidad, eficiencia, previsibilidad presupuestaria y transparencia al momento de ejecutar las partidas presupuestadas”, explicó Cabarcos.

“Se observa una gran diferencia respecto a los gastos de capital en relación con los gastos corrientes. El presupuesto original de 21.139.460.000 pesos concluyó con una ejecución de gastos por 25.261.445.035,59 pesos”, precisó.

Para la edil, esa situación “evidencia una deficiente planificación presupuestaria” y muestra una estructura financiera con “escasa capacidad de inversión y fuerte concentración de recursos en erogaciones corrientes”.

Además, señaló “una elevada dependencia financiera respecto de los recursos provenientes de jurisdicción provincial”, los cuales representarían “aproximadamente el 73,4% de los ingresos totales del municipio”.

“Se detectaron numerosas partidas presupuestarias que no fueron ejecutadas en los términos originalmente previstos”, con “importantes saldos sin utilización específica”, dijo.

Por último, sostuvo que “la administración eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos exige no sólo el cumplimiento formal de los procedimientos administrativos, sino también una adecuada planificación presupuestaria y una utilización racional de los fondos municipales orientada prioritariamente al bienestar general de la comunidad”. (01-06-26).